El miratge de la llibertat

Si es diu llibertat a qualsevol cosa es pot cometre moltes malapteses, perquè darrere de l'abús d'una paraula tan noble s'amaga la manipulació neoliberal. Produeix una sensació de llibertat que resulta fatídica perquè converteix en impossible tota resistència, tota revolució. És una nova forma d'alienació que no es relaciona directament ni amb el sistema polític, ni amb la feina, sinó que s'allotja en si mateixa, com un nou procés d'auto-explotació, en el qual tindria molt a investigar la Psicologia.













La pandèmia està augmentant aquest fenomen a l concentrar tota la càrrega del problema en el ciutadà, que s'està sotmetent a aquesta auto-explotació en la vida laboral, familiar, de convivència social, cultural i per descomptat amb un efecte neurològic col·lectiu. Al final no sabrem el correcte, llevat del que està prohibit. No vivim en positiu, perquè s'està imposant la negativitat. I s'ha estès tant a la vida quotidiana com a la política.





S'ha oblidat la llibertat en el seu sentit constitucional, entesa com la possibilitat universal d'escollir a la vida tot allò que s'ha consagrat com un dret. I poden arribar moments crítics en què les conductes es puguin convertir en armes de doble tall. El que ahir era una cosa normal es pot convertir -a causa de l'adversitat que estem vivint- en una conducta irresponsable perquè posa en perill la vida d'altres. I aquesta nova situació canvia el sentit de llibertat possible, en llibertat solidària, perquè l'àmbit d'aplicació ha canviat per un moviment pandèmic que ho impedeix. Prohibir el pas a una situació de perill no és convertir a l'autoritat que ho imposa en una dictadura constitucional i absolutista, com han qualificats els partits de la dreta els estats d'emergència decretats.





Res és per casualitat. La "Fundació Internacional per la Llibertat" va signar recentment un manifest en què advertien sobre que a banda i banda de l'Atlàntic estava ressorgint un estatalisme, intervencionisme i populisme que podia estar buscant un canvi de model, allunyat de la democràcia liberal i de l'economia de mercat. Aquest manifest el signaven -entre altres- Vargas Llosa, Aznar, Cayetana Álvarez de Toledo, Esperanza Aguirre i molts empresaris de Veneçuela, Xile, Perú, Nicaragua, així com expresidents llatinoamericans de governs conservadors i exministres d'aquests. Això sona bé a moltes persones d'ideologia diversa que estan pensant molt intensament en les llibertats econòmiques. Persones a les que en general els donen igual les conquestes socials i la consolidació dels drets.





Avui la pandèmia el que ha posat en relleu és la qüestió de si la llibertat la podem exercir -tot tenint dret a això- quan al fer-ho posem en risc la salut i la vida dels altres. I la pregunta és ¿podem limitar aquestes llibertats per no contribuir a un agreujament en la lluita contra la Covid-19? Tot es concentra en com es gestiona la crisi en les seves diferents facetes: la sanitària en els seus aspectes bàsics començant per l'assistència primària, passant als aspectes més complexos com són els casos en què es precisen cures clíniques o processos en espais com UCI. I a continuació les altres mesures: com tenim cura del comú, com fem perquè la vida no s'aturi, quines mesures prenem perquè l'economia no es perjudiqui. I aquí entrem en un terreny en el qual les decisions no són neutres. Per exemple, ho estem veient en algunes comunitats autònomes com la murciana, on s'han tancat els espais de la restauració i bars i s'ha deixat expressament sense limitacions, excepte les generals, a les cases de joc, bingos i casinos, en concret , i cito textualment el BORM els epígrafs d'activitats 969.2, 969.3 i 969.5, perquè no hi hagi confusió. Si això no és discriminació, ¡que baixi Déu i ho vegi!





Recentment Innerarity, referint-se a com exercir la llibertat en moments crítics, glossava la figura d'Ulisses deixant-lligar per no sucumbir als cants de sirenes. I d'aquesta manera ens recordava que moltes vegades la millor manera de preservar la llibertat és lligar-se, no tant per respectar la dels altres, sinó per protegir-se de les malapteses que podria 01:00 cometre si diu llibertat a qualsevol cosa.





Això és el que està passant en algunes regions, com l'esmentada Regió de Múrcia: el president i el conseller de sanitat haurien haver-se deixat lligar pel bé de tots i per no sucumbir als cants de sirena dels jocs d'atzar. O la presidenta de Madrid, que tanca i obre la seva comunitat discrecionalment segons li convé, com si tingués al Covid-19 ajustat a calendaris festius i laborals. I tantes coses absurdes que estem presenciant amb els que no respecten les normes i surten amb els seus bastons de jugar a golf pels carrers cèntrics de Madrid a trencar senyals de trànsit.





Aquest soroll terrible, que els mitjans de comunicació ens traslladen, fa que la majoria de persones que respecta l'aïllament i les normes entri sotsobre. I abans que uns i altres ens arruïnin la vida, hauríem de dir: alt! I un ¡fins aquí hem arribat! Perquè comença a ser perillós que no s'escolti a la ciutadania silenciosa, que està donant un exemple de solidaritat perquè ha posat en valor el que tenen en comú que defensar: la vida.