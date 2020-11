Policies de Badalona demanen a l'Ajuntament que no els responsabilitzi pel brot quan no hi ha mesures sanitàries

Sis representants del sindicat Fepol s'han concentrat davant de la comissaria de la Policia Local de Badalona (Barcelona) per reclamar que no es culpi als agents per infectar-se de Covid-19 davant la falta de mesures sanitàries de la comissaria .





El portaveu de Fepol, Toni Castejón, ha explicat que la regidora de Seguretat de Badalona, Irene González, durant una roda de premsa dimecres passat, va responsabilitzar els agents del brot de Covid-19 per la seva relaxació amb les mesures de seguretat i va titllar de "mentiders" als representants de l'sindicat per fer públiques les irregularitats i l'incompliment de la normativa de salut.





El sindicat ha replicat a la regidora, que va assegurar que no havien mantingut els 'grups bombolla': "Va dinamitar els 'grups bombolla' quan va multiplicar per deu els serveis d'hores extraordinàries" i va barrejar a tots els agents.





Des del sindicat han portat a l'Ajuntament davant la Inspecció de Treball i la Seguretat Social per l'incompliment de la normativa sanitària i expressen que "s'ha trigat gairebé tres setmanes a desinfectar la comissaria, i és un lloc que a part dels policies van ciutadans a posar denúncies ".





El portaveu del sindicat ha manifestat que demanen a l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, un posicionament públic sobre totes les afirmacions de la regidora Irene González, que va atribuir les infeccions de Covid al cos al mal ús de la mascareta.