Mor l'assagista i editor Enrique Lynch als 72 anys

L'assagista, editor i professor universitari a la UB Enrique Lynch ha mort aquest dimarts als 72 anys, segons han informat a Europa Press fonts de la universitat.





Va néixer a Buenos Aires el 1948, va residir a Barcelona des que es va traslladar, en la dècada dels 70, i ha estat editor de Gedisa i autor d'obres com 'Hobbes', 'Assaig sobre el que no es veu', 'La lliçó de Sherezade '--finalista de el Premi Anagrama d'Ensayo--,' Dionisio adormit sobre un tigre 'i' Núvols negres '.





L'escriptor Gonzalo Torné ha dit en un tuit recollit per Europa Press: "S'ha mort Enrique Lynch que va ser una persona important com a editor, assagista, professor, crític ... i una mica important però decisiva per a mi: el meu mestre".