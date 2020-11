El sindicat d'infermeria SATSE reclama unes condicions dignes per a les infermeres de Bellvitge

El Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya ha denunciat que la Direcció de l'Hospital de Bellvitge està mostrant "una falta de suport cap als seus professionals, en un moment on tots estem donant molt de nosaltres mateixos".













Les infermeres volen reivindicar que se'ls reconegui com a temps treballat el quart d'hora que (arribant abans o marxant després) s'utilitzen per compartir informació sobre els pacients. "No estem demanant ni que ens apugin els sous, sinó que reconeguin el temps efectiu de treball. És el que anomenem el solapament entre torns, que es dóna sobretot en unitats d'hospitalització", explica Esther Casiñé, delegada de SATSE Bellvitge.





El Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya explica que la històrica demanda és encara més important en la situació de pandèmia, ja que "els professionals, tot i l'esgotament, arriben abans i marxen després per coincidir amb la infermera de torn anterior i rebre informació sobre els pacients".





L'Organització calcula que les infermeres estan treballant al menys entre quinze minuts i mitja hora extra cada dia, el que, al final de l'any, són uns quants dies extra. El Sindicat també reivindica que se'ls faciliti l'aparcament dels vehicles particulars dels sanitaris, ja que la zona habitual està ocupada per les noves instal·lacions





"És una reivindicació històrica que ara resulta més important que mai" expliquen des de SATSE Bellvitge, ja que la Covid-19 està provocant una càrrega assistencial molt alta, i els professionals "tenim la sensació que cada jornada és una marató en la que has d'afegir un temps extra que no et reconeixen".





A més de la importància que té pel que fa a condicions laborals, els delegats recorden que és un temps que s'està reconeixent en altres hospitals i en algunes àrees de la mateixa Bellvitge, i que per tant, no fer-ho amb totes les infermeres de centre suposa un cop dur a les voluntats del professional. "D'aquí a l'hospital mateix hi ha serveis on sí està reconegut", explica Esther Casiñé. "A nosaltres no se'ns reconeix perquè, a la llarga, haurien de compensar-nos en més dies de festa. A l'any potser se't acumulen sis dies de festa que estem regalant a l'hospital", assegura.





Situació insostenible

Des de SATSE expliquen que les infermeres estan molt cansades per les jornades laborals, sobretot des de l'inici de la pandèmia. "Ara mateix estem molt més cansades, tant física com mentalment, i demanem recuperar jornades, tenir cavalcaments i poder descansar", diu Casiñé, que assegura que el problema ve d'abans. "Anem curts de plantilla estructural des de fa anys. Jo porto 15 anys en la mateixa unitat i som el mateix personal, no s'han augmentat les plantilles. No és que hi hagi més gent per unitat, sinó que hi ha altres unitats i no som més personal per ràtio. En ràtio infermera pacient anem a la cua d'Europa, està desfasada".





Segons explica aquesta infermera, hi ha molta tensió perquè la càrrega de treball és molt gran i la gent està esgotada. "La sanitat cal humanitzar-la però cal començar pel personal, cal tenir en compte les necessitats dels treballadors. La gent ha de poder conciliar la seva vida personal i la laboral", conclou.