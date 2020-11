Sanitat fixarà un criteri perquè totes les autonomies tinguin el mateix accés a la vacuna

El Govern central va avisar dimarts que espera poder vacunar 10 milions d'espanyols a inicis del 2021, i que espera que la majoria de la població estigui vacunada al maig. Després de l'anunci de la vacuna, les comunitats autònomes van començar a fer peticions, de manera que el Ministeri de Sanitat ha vist necessari que s'apliquin els mateixos criteris a tot Espanya amb la intenció d'evitar confrontacions entre les autonomies.









D'aquesta manera, la vacunació serà homogènia a tot el territori espanyol, seguint uns criteris establerts pel Ministeri de Sanitat. I és que, des que es va conèixer la notícia de la vacuna de Pfizer, els governs autonòmics van començar a preocupar-se per si aquesta homogeneïtat de criteris no es produeix, ja que, amb la transferència de competències a les comunitats, que va començar ja fa anys, algunes autonomies trigaven més que altres en vacunar a la seva població.





Un exemple es va donar amb la vacuna de la meningitis, que va trigar més en alguns territoris. En aquell moment, atès que en algunes comunitats no era obligatòria, alguns pares fins i tot van empadronar als seus fills en les comunitats limítrofes amb l'objectiu d'estalviar-se els diners que costava la vacuna en la seva comunitat.





Ara mateix no hi ha un calendari únic de vacunació a Espanya, sinó que cada comunitat pren les seves pròpies decisions. Això és el que han temut algunes comunitats amb l'arribada de la vacuna del coronavirus. Per sort, Sanitat va remetre a les autonomies un esborrany explicant com serà el procés de vacunació, que s'haurà de pactar amb el Govern central, i quina serà l'estratègia exacta.





Segons explica el diari El Confidencial Digital, serà el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, amb representació de totes les comunitats autònomes i assessorat per experts, qui establirà el calendari de vacunació a tot l'Estat, així com la creació d'un registre de vacunes i les pautes per a la vacunació.





Serà la vacuna obligatòria?

Un dels debats als quals s'enfronta Sanitat és si la vacuna ha de ser obligatòria o voluntària. De el document es dedueix que aquesta decisió es prendrà conjuntament entre autonomies i Sanitat. El ministeri de Salvador Illa no es decanta per ara per fer-la obligatòria, ja que a Espanya no existeix cap vacuna obligatòria.





De fet, la vacuna del coronavirus ha suscitat controvèrsia, i en una enquesta de juliol de l'Institut de Salut Carlos III, el 30% dels enquestats tenia dubtes sobre si es vacunaria. En aquell moment, un 70% estava decidit a vacunar-se, però dos mesos més tard, una nova enquesta del mateix institut va revelar que només el 43% de la població es vacunaria.





D'altra banda, el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut també haurà de decidir quins col·lectius han d'accedir primer a la vacuna. Els metges expliquen que encara hi ha dubtes sobre l'ordre de vacunació, si bé tots estan d'acord en què el personal sanitari sigui el primer a vacunar-se.





Un altre debat serà decidir si la vacuna pot ser administrada a través de la sanitat privada o tan sols mitjançant la pública.