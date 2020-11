Els inspectors de treball estan sobrecarregats: se'ls exigeixen 250.000 inspeccions per la pandèmia

L'Organisme Autònom de la Inspecció es va crear el 2015, però no ha estat fins aquest any que ha tingut pressupost propi. Aquest any, en plena pandèmia, des de l'organisme s'ha demanat als 956 inspectors i un centenar de subinspectors de treball que compleixin amb 250.000 actuacions.









Concretament, des del Organisme Autònom de la Inspecció esperen realitzar 100.256 inspeccions sobre frau en els ERTOs; 116.189 inspeccions en relació a l'habilitació dels inspectors per controlar i advertir del risc de l'exposició al covid-19 a les empreses; 30.813 informes sobre ERTOs i 2.876 inspeccions en relació a les denúncies laborals presentades per treballadors.





Aquestes exigències han portat als inspectors i subinspectors a treballar fins i tot en caps de setmana. Aquestes xifres, segons declaracions de la presidenta del Sindicat d'Inspectors Fiscals, Ana Ercoreca, a El Economista, suposen un sobreesforç per a la plantilla. Per això, la setmana passada, des de la Inspecció de Treball van demanar al ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ia la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que contractessin a més empleats per poder fer front a la gran càrrega de treball. Una cosa que, segons Ercoreca, els ministres van veure adequat a causa de la quantitat de treball, si bé no hi ha hagut cap canvi.





Octubre va ser un mes especialment difícil ja que hi va haver més de 25.000 peticions de ERTOs, de manera que els inspectors han hagut de revisar entre 6 i 7 ERTOs diaris. A més, a causa del tancament de la restauració en algunes comunitats, els inspectors tenen por que novembre i desembre siguin mesos encara més durs. El ministeri de Treball va aprovar dimarts passat el Reial Decret Llei 32/2020 perquè no sigui necessari l'informe d'Inspecció per tramitar els ERTOs de limitació i impediment, tractant així d'alleujar la càrrega de treball dels inspectors.