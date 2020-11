Arrimadas no pactaria amb Sánchez en cas que pacti amb ERC per als PGE

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha demanat aquest dimecres al president de Govern, Pedro Sánchez, que escolti menys al seu vicepresident segon, Pablo Iglesias, faci cas a les "veus moderades" de PSOE i de l'Executiu i pacti els pressupostos generals de l'estat (PGE) amb la formació taronja, no amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i EH Bildu.









En declaracions a Antena 3, Arrimadas no pactaria amb Sánchez cas d'escollir a ERC per als PGE ha afirmat que "hi ha una part de Govern que vol recolzar-se en Bildu i Esquerra" i un altre sector "del PSOE i també de Govern que vol recolzar-se en Cs", de manera que "Sánchez va haver de triar "una de les dues vies.





"Nosaltres hem demostrat serietat i lleialtat, hem negociat estats d'alarma, decrets, hem aconseguit mesures com estendre els ERTO, ajudes a autònoms, una moratòria d'impostos ... Hem estat un partit seriós i fiable", ha defensat.





Segons ha explicat, Ciutadans seguirà en la negociació dels Pressupostos "fins a l'últim moment" per intentar que l'Executiu accepti les noves demandes que li plantegi. "Però a la fi Sánchez va a haver de triar i crec que hauria d'escoltar més a les veus moderades que no a el senyor Iglesias o als de Bildu", ha manifestat.