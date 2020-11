El nou pla de Colau per convertir l'Eixample en un eix verd

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat aquest dimecres el projecte del govern municipal per convertir l'Eixample en una "gran superilla" a deu anys vista, amb l'objectiu que una de cada tres carrers de districte siguin eixos verds amb prioritat per els vianants.













Ho ha explicat en una roda de premsa al costat de les tinents d'alcalde Janet Sanz i Laia Bonet, en què ha explicat que l'objectiu d'aquest mandat és iniciar aquesta transformació amb intervencions en els carrers Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona.





A més de transformar aquests carrers, l'Ajuntament preveu crear quatre places en les interseccions de Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona amb Consell de Cent, el que impedirà que aquesta última es pugui usar de cap a cap, ja que quedarà tallada per aquestes places.





Algunes d'aquestes vies ja han estat transformades en els últims mesos a través de l'urbanisme tàctic (amb pintura i elements provisionals) per ampliar l'espai destinat als vianants arran de la pandèmia del Covid-19, i ara algunes d'aquestes actuacions passaran a ser definitives.





Sanz ha assegurat que volen portar "el model de Sant Antoni a l'Eixample", ja que és el districte en el qual es registren més desplaçaments amb cotxe a la ciutat: un total de 350.000 diaris, en comparació als 170.000 que es registren a la ronda de Dalt i la Litoral cada dia.





En aquest sentit, Sanz ha afirmat que les interseccions tindran un aspecte semblant a la que ja conformen els carrers Tamarit i Comte Borrell a Sant Antoni, on el pas del vehicle privat queda desplaçat al perímetre de la plaça.





ACTUALITZAR A CERDÀ

Colau ha subratllat que el projecte respon a la idea d'"actualitzar el pla Cerdà", en un planejament que té com a objectiu començar les obres el primer trimestre de 2022, amb una inversió de 37,8 milions d'euros.





Per a aquesta transformació, el govern municipal ha convocat dos concursos d'idees: un per definir un nou model de carrer amb prioritat per als vianants, i un altre per al disseny de les noves places.





DEU ANYS VISTA

La proposta completa a deu anys vista comportarà la conversió de 21 carrers en eixos verds i la creació de 21 places, amb l'objectiu que els veïns de l'Eixample tinguin una plaça o un eix verd a una distància màxima de 200 metres de casa, ha dit Sanz.





Entre els carrers en què s'actuarà, es troben Provença, Ausiàs March, Nicaragua, Casanova, així com noves intervencions en altres eixos ja pacificats com Enric Granados i avinguda Gaudí, segons el consistori.





"Aquest model no té marxa enrere. Aquesta intervenció la farem segur, però treballarem per tenir inversions de l'Estat i de fons europeus", ha expressat Colau, que ha dit que l'objectiu últim de la mesura és millorar la qualitat de vida dels veïns .