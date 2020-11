JxCat, ERC, comuns i CUP demanen a la Generalitat retirar l'acusació contra un detingut de l'1-O de 2018

Els grups parlamentaris de JxCat, ERC, la CUP i els comuns han mostrat aquest dimecres el seu suport a Adrián Sas, un dels acusats per les protestes del primer aniversari de l'1-O, i s'han compromès a sol·licitar a la Generalitat que es retiri de l'acusació particular en aquesta causa, el judici està previst per al dimarts de la setmana que ve.













En roda de premsa al Parlament, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha insistit a demanar a la Generalitat que retiri l'acusació no només d'aquesta causa, sinó també d'un altre casos en què es manté contra activistes independentistes: "Dimarts va a haver-hi un judici que podria portar a la presó una persona per defensar els drets de la vila ".





El diputat dels comuns Marc Parés ha manifestat no entendre que la Generalitat actuï com a acusació en aquesta causa ja que, al seu parer, no és lògic, i assegurat que des del seu formació donaran suport a aquesta causa, sense importar el color polític: "Ens oposem a la repressió i persecució de qualsevol tipus de dissidència ".





Des d'ERC, el diputat José Rodríguez ha criticat que aquesta causa és una mostra més de la "repressió que està criminalitzant a tot el moviment independentista i dissident", i ha demanat a la Generalitat no actuar com una eina opressora --en les seves paraules- - i evitar que els Mossos d'Esquadra apliquin automàticament la coneguda com a 'Llei Mordassa'.





Finalment, el diputat Francesc Dalmases (JxCat) ha fet una crida a que el cas d'Adrián Sas tingui una translació política i que s'eviti la seva entrada a la presó: "El conseller Sàmper és sensible a aquests casos, i s'avançarà de forma genèrica en aquesta línia. Estem conscienciats que, en aquest cas, tindrem bones notícies ".





ADRIÁN SAS





També ha intervingut en la roda de premsa Adrián Sas, que ha reivindicat que l'1-O "es van defensar les escoles per aconseguir que tots poguessin votar", i lamenta que el Govern s'hagi presentat com acusació en la seva causa.





"El mateix Govern que feia campanya per l'1-O ara és el que es presenta com a acusació. Demanem que la retirin. És incoherent, perquè van demanar la mobilització ciutadana", ha tancat.