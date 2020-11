Brussel·les espera aprovar avui l'acord amb Pfizer i Biontech perquè els estats membres comprin la vacuna

La Comissió Europea espera donar aquest dimecres el seu vistiplau a l'acord assolit amb les firmes farmacèutiques Pfizer i Biontech perquè els Estats membres puguin adquirir fins a 300 milions de dosis de la seva vacuna contra la Covid-19.









El col·legi de comissaris té previst discutir aquest punt en la reunió setmanal i fer un pas "clau" perquè aquesta vacuna, que segons els dos grups té una eficàcia superior al 90%, pugui ser distribuïda en el bloc un cop completi el procediment i rebi les autoritzacions pertinents.





"Després de l'anunci per part de Pfizer i Biontech sobre les perspectives de la seva vacuna, l'agenda d'col·legi (de comissaris) preveu l'adopció de l'acord amb aquestes empreses", va anunciar ahir en una roda de premsa el portaveu principal de l'Executiu comunitari, Eric Mamer.





Brussel·les ha evitat donar detalls sobre el document que els comissaris tindran avui sobre la taula, però ha recordat que l'acord preliminar amb dos grups farmacèutics preveu l'adquisició de 200 milions de dosis per a tot el bloc i la possibilitat de comprar altres 100 milions més.





Un cop adoptat el contracte per l'Executiu comunitari, els Estats membres podran decidir si participen en l'acord i, en cas afirmatiu, quantes dosis volen comprar. Un cop resoltes totes aquestes qüestions, es procedirà a la signatura formal del pacte.





Pfizer i Biontech van anunciar dilluns passat que la seva vacuna contra el Covid-19 és eficaç en més de el 90 per cent, després del "èxit" de la primera anàlisi intermedi del seu assaig de fase 3. La seva candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2 contra la SARS-COV-2 ha demostrat la seva eficàcia contra el coronavirus en participants sense evidència prèvia d'infecció, segons el primer anàlisi d'eficàcia provisional realitzat el 8 de novembre.





UNA "VERDADERA" UNIÓ PER A LA SALUT

D'altra banda, el col·legi de comissaris té previst aprovar aquest dimecres una sèrie d'iniciatives per establir una "veritable" Unió per a la Salut en el bloc, que forma part de les mesures impulsades per la institució que presideix l'alemanya Ursula von der Leyen a arran de la pandèmia.





En aquest context, Brussel·les presentarà esborranys legislatius per respondre a amenaces greus en el terreny sanitari que afectin diversos socis comunitaris, i per ampliar les competències de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i de el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC ).





Totes aquestes mesures seran revelades en una roda de premsa per part de el vicepresident de l'executiu comunitari per al Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas, i la comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides.