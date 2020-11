El Premi LAM 2020 de textos teatrals LGTBIQ + va per a Suárez Lema per «A fora hi ha els gossos»

Amb «A fora hi ha els gossos» l'escriptor gallec Francisco Javier Suárez Lema ha obtingut el Premi LAM 2020 dotat amb 4.000 euros. Aquest guardó, instituït per la Fundació SGAE i l'Associació Cultural Visible tracta de donar suport i estimular la creació de nous textos teatrals que atorguin visibilitat al col·lectiu LGTBIQ +. El jurat, que va haver d'escollir entre els 86 textos presentats, ha estat presidit per Pablo Peinado, els dramaturgs Jesús Cracio, Beth Escudé, Victòria Szpunberg i el guanyador de l'anterior edició, Marcos Gisbert. L'obra serà publicada dins de la sèrie editorial i de la Fundació SGAE i s'inclourà dins del del Cicle SGAE de Lectures Dramatitzades.













L'autor es proposa «normalitzar l'amor entre dues persones del mateix sexe, encara que alguns i algunes encara ho voldrien confinar dins d'una habitació il·luminada per un canelobre». Suárez explica que «els temes clau de l'obra tenen a veure amb la necessitat de ser exemplaritzants, de mostrar-nos, en lloc d'aixecar fosses dissuasoris al voltant de les nostres identitats. A la peça hi ha una metàfora molt important al voltant de la idea de guanyar la carrera als intolerants, als censors, els neoinquisidores de la política ultra i, sobretot, els que esperen i desitgen del col·lectiu LGTBI + una resposta silenciosa, tal vegada discreta, acceptablement neutra ».





Ha recordat que rep aquest premi coincidint amb notícies fart preocupants. «Un nen d'onze anys ha hagut de ser operat a Cartagena perquè, al seu institut, un altre xaval li va clavar una pallissa mentre el cridava dient-li« marica ». I a Palma de Mallorca un subjecte, per dir-ho d'alguna manera, es va liar a cops de puny amb dos nois que havia vist besar-se a la terrassa d'un bar perquè, segons ell, «mereixien un càstig». Resulta tan dolorós que la tasca d'escriure és, per a mi, reparadora "I afegeix un interrogant:" A què espera aquest país per aprovar una llei integral LGTBI? ».





Francisco Javier Suárez Lema (Corcubión, La Corunya, 1979) és psicòleg i dramaturg. Té tres obres programades per a la seva estrena i compta ja amb diversos guardons en el seu haver i diversos textos publicats i traduïts al francès i japonès.