Mor el bisbe emèrit de Lleida Francesc Xavier Ciuraneta

El bisbe emèrit de Lleida Francesc Xavier Ciuraneta Aymí, ha mort aquest dimecres, al seu domicili de Palma d'Ebre (Tarragona), als 80 anys.









El Bisbat de Lleida ha assegurat, en un comunicat, que aquest dijous a les 16.00 hores se celebrarà un funeral a la catedral de Lleida per Ciuraneta que va ser bisbe de la diòcesi entre 1999 i 2007.





Francesc Xavier Ciuraneta va néixer el 12 de març de 1940 a Palma d'Ebre i va ser ordenat sacerdot el 28 de juny de 1964 a Tortosa (Tarragona).





El 12 de juny de 1991 va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Menorca i el 14 de setembre del mateix any va rebre l'ordenació episcopal a la catedral menorquina pel nunci a Espanya, Mario Tagliaferri.





El 29 d'octubre de 1999 Joan Pau II el va nomenar bisbe de la diòcesi de Lleida i va prendre possessió el 19 de desembre del mateix any a la catedral.





El dia 8 de març de 2007 el Papa va acceptar la renúncia presentada per Ciuraneta, per motius de salut, d'acord amb el cànon 401, 2, del codi de dret canònic.





El 2007 va rebre la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya i la Medalla de la Ciutat de Lleida per part de l'Ajuntament de la ciutat per "el paper important que ha tingut per a la ciutat en molts àmbits, com ara la recuperació de l'Acadèmia Mariana i en la seva trajectòria pastoral i científica a l'Institut de Ciències Religioses (IREL) ", assenyala el Bisbat.





"La catedral de Menorca també celebrarà una Missa funeral per la seva ànima el dissabte 14 de novembre a les 11 hores, també ho farà la Catedral de Tortosa, encara en una data per determinar", ha conclòs el Bisbat de Lleida.