El 51% dels espanyols s'ha proposat durant la pandèmia millorar el seu estat de salut

Aquests mesos de pandèmia han servit a la població espanyola perquè reflexioni sobre diferents aspectes de la seva vida, el que en alguns casos els ha portat a prendre decisions o propòsits per millorar. Així, el 51,6 per cent de la població s'ha proposat canvis en la seva salut, un 50,5 per cent en l'activitat física, i un 42,4 per cent sobre els seus hàbits d'alimentació.





El 38% es planteja modificar la seva relació amb la família; un 21,9% amb els seus veïns; un 26 la seva implicació en activitats de voluntariat i d'ajuda comunitària; un 32,8% les seves activitats de; un 33,5% les seves amistats o les seves relacions socials i un 35,6% el seu treball, els seus estudis o la seva activitat principal.





Aquestes dades es desprenen del Baròmetre de novembre de Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), realitzat entre el 23 al 31 d'octubre a 2.861 persones a les que s'han preguntat exclusivament sobre com ha afectat el coronavirus sobre en diferents àmbits de la població.





A més, en menor mesures s'han plantejat un canvi en Cures personals, hàbits saludables, mentals i físics (3,2%); un canvi de treball, professió, millora laboral, recerca de feina, idees de negoci (2,4%); ser millor persona, ser autosuficient, donar prioritat al que és important (2,1%); gaudir de la vida, de moment, prioritzar valors (2,1%) o canvi d'hàbits com precaució al COVID (0,5%).





UN 8% DUBTE SOBRE EL QUE DURARÀ LA PANDÈMIA





El 85% de la població creu que la pandèmia durarà molt més temps, davant el 5,9% que creu que no durarà molt més i el 8,2 per cent que té dubtes. En aquest cas homes i dones opinen pràcticament igual.





D'altra banda, preguntats pel confinament, a l'hora de tenir alguna necessitat la major part de la població va recórrer a un familiar o, en segon lloc a un veí o amic. Així, en cas d'estar malalt o trobar-se malament el 36% va acudir a la família i el 9,7 a veïns o amics, davant el 12,7 que afirma que no va recórrer a ningú; el 42,9% parlava amb la família al sentir-se deprimit, mentre que un 24,4% ho feia amb veïns o amics.





A més, el 49,4 per cent dels espanyols ha millorat la seva opinió sobre el Sistema de Nacional de Salut, fent referència a metges, infermers, auxiliars i serveis de neteja, etc. Una dada que xoca amb el 34,1 per cent que ha empitjorat la seva opinió.