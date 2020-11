Els 15 assessors de confiança d'Iglesias suposen un cost anual de més d'un milió d'euros

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 que dirigeix el vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, compta amb un total de 15 assessors de confiança, que suposen un cost anual de més d'un milió d'euros.









El Govern central respon així a la diputada del PP Alicia García Rodríguez, qui demanava saber el nombre de personal eventual contractat en qualitat d'assessors, alts càrrecs i altres llocs de lliure designació per la Vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030, i el seu cost des del passat 1 de gener.





En la seva resposta, l'executiu detalla que en el departament ministerial que capitaneja Esglésies hi ha 15 llocs d'assessors de confiança, dels quals la meitat, set, corresponen a la Vicepresidència Segona; 4, a la Secretaria d'Estat de Drets Socials; i altres quatre a la Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030.





Llocs aquests que tenen assignat un crèdit, en concepte de sou anual, de 1.013.498,84 euros, segons recalca el Govern central, que apunta que "no resulta possible" facilitar el cost concret que han suposat des del passat 1 de gener, com se li sol·licitava, tenint en compte que el Govern i els seus diferents ministeris van començar a caminar a mitjans d'aquest mes.