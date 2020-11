Desarticulat un grup de santeria que sacrificava animals a Badalona

La Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona) va desarticular el passat 23 d'octubre a un presumpte grup criminal que utilitzava un domicili particular de la ciutat per practicar rituals de santeria on sacrificaven desenes d'animals cada setmana.









Segons un comunicat de AnimaNaturales aquest dimecres i segons ha confirmat el cos policial, aquesta ONG de defensa dels animals va destapar el cas i va avisar la Guàrdia Urbana, que va entrar en un domicili i va poder interrompre el sacrifici de tretze animals, i els animals rescatats els van portar a la Fundació Santuari Gaia, a Girona.





Un equip d'AnimaNaturales portava un any investigant al presumpte grup de santeria, però a causa de la pandèmia i el confinament, van haver de posposar les guàrdies al carrer, amb l'objectiu de reunir prou proves gràfiques i identificar un patró que els permetés anticipar quan seria el proper sacrifici i frenar-amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.





La directora de AnimaNaturales, Aïda Gascón, ha explicat que van fer guàrdies fins que un dia van aconseguir veure com sortien del portal dos homes carregats amb bosses d'escombraries que van tirar al contenidor i, quan se'n van anar, van obrir les bosses i "havia cossos d'animals decapitats ".





L'ONG va trobar per Internet durant les investigacions prèvies que un dels responsables de l'sacrifici explicava que anaven a buscar els animals en granges i que "els rituals de sang són molt puntuals i formen part només d'un 10% de la santería".





Des AnimaNaturales asseguren que fa mesos que investigant i que "cada divendres des de fa cinc anys aquesta banda sacrificava desenes d'animals: gallines, galls, coloms, guatlles i altres animals".





L'ONG es personarà com a acusació popular, amb la finalitat de demanar la pena més alta pel maltractament animal amb l'agreujant de mort i per sacrificar animals sense complir la normativa que marca la llei de benestar animal de Catalunya, que indica que els animals només es poden sacrificar després de ser atordits segons els mètodes i requisits específics, i que el sacrifici es realitzi en un escorxador i amb personal format.