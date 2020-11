Brussel·les anuncia un acord amb Pfizer per comprar 300 milions de dosis de la seva vacuna

La Comissió Europea ha donat aquest dimecres llum verda a l'acord que ha arribat amb les farmacèutiques Pfizer i BioNTech que els Estats membres puguin comprar fins a 300 milions de dosis de la seva futura vacuna contra COVID-19, que segons les dues companyies té una eficàcia superior al 90 per cent.













El col·legi de comissaris ha aprovat el contracte, que serà signat en els pròxims dies. En concret, obre la porta als Estats membres per adquirir 200 milions de dosis de la futura vacuna un cop sigui autoritzada i dóna la possibilitat de sol·licitar 100 milions de dosis addicionals.





Un cop finalitzat el procediment, les dosis de la futura vacuna d'aquestes dues companyies farmacèutiques serà distribuïda entre els socis comunitaris en funció de la mida de la seva població. Cadascun dels governs decidirà com distribueix les dosis internament ia quins grups de població vacuna primer.





A través d'un comunicat, Pfizer i BioNTech han informat que "es preveu que els lliuraments comencin a finals de 2020, en funció de l'èxit clínic i l'autorització regulatòria". Les vacunes per a Europa es produiran en les plantes de fabricació alemanyes de BioNTech, així com a la planta de fabricació de Pfizer a Bèlgica.





"Des de l'inici de la pandèmia, la prioritat de Pfizer ha estat desenvolupar una vacuna segura i eficaç, al mateix temps que ampliem la nostra capacitat de fabricació per subministrar dosis abans de la fi d'any. Som conscients que és un objectiu ambiciós, però a l' mateix temps crític per aturar aquesta pandèmia global. l'acord de subministrament arribat avui amb la Comissió Europea representa la comanda inicial més gran de dosis de vacunes per Pfizer i BioNTech fins a la data i un gran pas cap al nostre objectiu comú d'aconseguir que una vacuna per COVID-19 estigui disponible per a les poblacions vulnerables ", ha comentat el president i director executiu de Pfizer, Albert Bourla.





"Com a empresa fundada al cor d'Europa, esperem abastir a milions de persones després de l'aprovació regulatòria. Ens agradaria agrair a la Comissió i als Estats membres pel seu suport i confiança en la nostra vacuna candidata contra la COVID-19. El nostre objectiu és desenvolupar una vacuna segura i eficaç que contribueixi a posar fi a aquesta pandèmia. Només a través d'esforços conjunts podrem aconseguir-ho ", ha afegit el CEO i cofundador de BioNTech, Ugur Sahin.





La vacuna de Pfizer i BioNTech forma part de la cartera de possibilitats que la Comissió Europea està dissenyant per als països europeus una vegada que demostrin ser segures i eficaces per tractar la malaltia ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2.





En concret, l'executiu comunitari ja ha signat contractes definitius amb tres farmacèutiques --AstraZeneca (300 milions de dosis), Sanofi-GSK (300 milions de dosis) i Johnson & Johnson (200 milions de dosis) - i manté converses avançades amb CureVac i Moderna.





La comissària de Salut, Stella Kyriakides, ha valorat que l'anunci sobre l'efectivitat de la vacuna de Pfizer i BioNTech és "extremadament important" i, tot i que ha evitat comentar una data en la qual estigui disponible a la UE, ha dit que tenir-la a finals d'aquest any o principis de 2021 "seria un escenari positiu"





"És un procés i ara esperem els resultats", ha subratllat en qualsevol cas la xipriota abans de recordeu que tota vacuna ha de ser autoritzada per l'Agència Europea del Medicament (EMA).





Kyriakides també ha admès que mantenir la cadena de fred que exigeix la vacuna de Pfizer i BioNTech serà un "desafiament" logístic per als Estats membres, amb els quals treballa "des del principi" perquè siguin capaços d'aconseguir que qualsevol vacuna arribi "el més aviat millor "als seus ciutadans.





LA VACUNA NO SERÀ "UNA BALA DE PLATA"





La responsable de Salut de l'Executiu comunitari ha assegurat ser "conscient" de les expectatives que ha suscitat l'anunci de Pfizer i BioNTech sobre la seva vacuna, però ha advertit que fins i tot quan sigui autoritzada "no serà una bala de plata que farà desaparèixer la Covid -19 d'un dia a un altre ".





"Hem de llançar el missatge clar que fins i tot quan una vacuna estigui disponible, caldrà continuar amb les mesures fins que puguem arribar a una part significativa de la població", ha remarcat Kyriakides.





"L'esperança existeix però vull llançar aquest missatge. És extremadament important protegir-nos a nosaltres mateixos i també als més vulnerables", ha insistit.