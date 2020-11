El Govern central donarà a les empreses 4.000 euros per cada contracte indefinit i a temps complet que realitzin

El Govern central subvencionarà amb 4.000 euros cada contracte indefinit ia temps complet que realitzin les empreses, segons es desprèn de l'esborrany de Reial Decret pel qual es regulen els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació.













No obstant això, aquesta quantia podrà incrementar-se fins als 4.500 euros si la persona contractada és dona, major de 45 anys en el cas de les persones amb discapacitat o pertanyent a qualsevol altre col·lectiu vulnerable que determini el Servei Públic d'Ocupació.





A més, la subvenció ascendirà a 5.500 euros (6.000 en el cas de dones, majors de 45 anys discapacitats o col·lectius vulnerables) si els contractats són persones participants en programes integrals d'ocupació que siguin perceptors de prestació o subsidi per desocupació o el Ingrés Mínim Vital , o si són persones amb discapacitat demandants d'ocupació i serveis no ocupades inscrites al Servei Públic d'ocupació.





La quantia serà de 5.500 euros també quan els contractes se celebrin amb persones retornades de l'estranger, amb dones contractades en ocupacions o sectors amb presència majoritàriament masculina, així com dones que portin més de 24 mesos aturades després d'haver estat mares, o quan es contracti a majors de 45 anys oa persones pertanyents a altres col·lectius que determinin els serveis públics d'ocupació en funció dels seus objectius d'ocupació.





De la seva banda, l'import ascendirà a 7.000 euros (7.500 euros en alguns casos) quan es contracti a persones amb discapacitat que presenten més dificultats d'accés a l'mercat de treball, persones participants en itineraris d'inserció desenvolupats en el marc del programa d'inclusió laboral de persones en risc d'exclusió, dones considerades especialment vulnerables, dones víctimes de violència de gènere, majors de 45 anys que siguin aturats de llarga durada o persones pertanyents a altres col·lectius que determinin els serveis públics d'ocupació.





A més, l'esborrany de Reial Decret estableix que totes aquestes subvencions podran incrementar-se en fins a 2.000 euros addicionals quan la contractació indefinida es realitzi per un autònom o per una cooperativa o societat laboral que contracti al seu primer empleat. També s'incrementaran en 2.000 euros quan les persones contractades siguin discapacitades procedents d'un enclavament laboral.





D'altra banda, el text diu que la transformació de temporals en indefinits, inclosos els contractes formatius, se subvencionarà amb fins a 4.000 euros, xifra que augmentarà fins als 5.500 euros si la transformació es realitza a treballadors amb discapacitat.





També s'explica que en els supòsits de contractació a temps parcial, la quantia de la subvenció es reduirà proporcionalment en funció de la jornada establerta, sense que aquesta pugui ser inferior a l'50% de la jornada a temps complet d'una persona treballadora comparable.





Per beneficiar-se de la subvenció l'empresa haurà de crear ocupació fix net, és a dir, que haurà d'augmentar la plantilla fixa. A més, la companyia està obligada a mantenir l'ocupació de la persona a la qual contracta amb aquesta subvenció per un període no inferior a 12 mesos.





SUBVENCIONS PER A RETORNAR A ESPANYA





El text recull també un programa per al suport de la mobilitat geogràfica que té com a objectiu el retorn de l'talent mitjançant la subvenció de les despeses de desplaçament de persones que haguessin obtingut qualsevol titulació oficial a Espanya i que s'haguessin desplaçat a un país estranger per motius laborals, el suport a l'desplaçament per treballar en zones rurals despoblades o el suport a l'desplaçament per motius laborals de persones víctimes de violència de gènere.





En aquests tres casos, es subvencionarà les despeses de transport públic del 100%. Així mateix, quan les persones tornin de l'estranger per realitzar un contracte de treball per compte d'altri es podrà subvencionar per un import de 5.500 euros cada contractació indefinida a temps complet (6.000 euros si és dona) o bé 7.000 euros (7.500 si és dona) si es contracta a persones amb discapacitat que presentin majors dificultats d'accés, participants en itineraris d'inserció per risc d'exclusió, dones considerades vulnerables, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada majors de 45 anys o persones pertanyents a altres col·lectius que determinin els serveis públics segons els seus objectius d'ocupació.





La secretària d'Ocupació de CCOO, Lola Santillana, ha apuntat que aquest Reial Decret recull una actualització del Reial Decret Llei de polítiques actives d'ocupació, que no s'havia modificat i portava vigent des de 1982.





Així, ha explicat que els agents socials han anat treballant en aquest document des del mes d'abril amb aportacions, perquè "no es tracta únicament d'actualitzar les bonificacions per a dones o joves, sinó que s'actualitzen alguns programes, s'eliminen altres que no eren eficaços i es tracta de començar a treballar per a l'adaptació real de les polítiques actives en els territoris ".





D'altra banda, en la trobada que els agents socials van mantenir amb el Govern es va obrir un calendari de treball per abordar la nova Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2021-2024.





Aquest dimecres han començat i als grups de treball, als quals s'han incorporat les comunitats autònomes, on es pretenen crear les línies estratègiques per a aquests nous tres anys en matèria d'ocupació.





Serà a finals de desembre quan es començaran a tenir esborranys d'aquesta estratègia ia partir de 2021 quan es començaran a modificar els programes inclosos en el Reial decret.