Sanitat assegura que la vacuna contra la Covid-19 "no s'autoritzarà sense un escrupolós anàlisi"

La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), María Jesús Lamas, ha assegurat que qualsevol vacuna contra la Covid-19 "no s'autoritzarà sense un escrupolós anàlisi". Davant els dubtes que pugui generar el procediment que hi ha després de la investigació i aprovació de la vacuna, Lamas ha insistit en el "rigor" que hi ha com en qualsevol altre medicament.













Durant la tercera jornada emmarcada en el context de l' 'Observatori COVID-19 ANIS', amb el títol 'Vacunes enfront de COVID-19, què, com, quan i per a qui?', Lamas ha explicat que la feina de l'AEMPS " no acabarà després de la seva aprovació sinó que continuarà la seva avaluació durant l'aplicació a la vida real ".





Així mateix, durant la seva intervenció, la directora de l'AEMPS, dependent del Ministeri de Sanitat, també s'ha referit a la distribució i ha afirmat que es van a "seguir els sistemes i infraestructures que ja existeixen en la distribució de medicaments".





"Estem en un món a la carrera, però al mateix temps molt segur", ha afegit Jordi Cano Ochando, immunòleg, científic de l'ISCIII i membre de la Societat Espanyola d'Immunologia (SEN).





Per la seva banda, Rafael Serrano del Rosal, sociòleg de la salut i director de l'Institut d'Estudis Socials Avançats-CSIC, ha cridat l'atenció sobre el fet que podria donar-se el cas de tenir vacunes i tenir "una societat que no està per la tasca d'utilitzar-les ".





En aquest sentit, ha subratllat la importància de "definir les causes d'aquesta negativa, cal conèixer els elements que generen aquest rebuig".





Sonia Zúñiga, viròloga i investigadora de laboratori de coronavirus que dirigeixen Luis Enjuanes i Isabel Sola, al Centre Nacional de Biotecnologia (CNB) de l'CSIC, que treballa en el desenvolupament d'un dels projectes espanyols de vacuna enfront de la Covid-19, ha defensat la necessitat de fer "molta pedagogia" i ha explicat que és "bo que hi hagi diverses vacunes". "Desconeixem l'escenari final, però serà positiu", ha agregat.





Així mateix, Zúñiga s'ha referit també al moment que viu la investigació científica: "S'obre un ventall immens per totes les investigacions que hi ha en marxa".





Al costat de Jordi Cano, ha reclamat que es posin els mecanismes necessaris per estar més preparats, aprofitar el coneixement que s'ha generat, perquè com ha apuntat Rafael Serrano, "és acumulatiu, no és una inversió en el buit".