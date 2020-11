Puigdemont no va cometre un delicte penal al dedicar part de la recaptació del cànon de l'aigua a la compra d'una col·lecció d'art

La Sala III penal de Tribunal Suprem ha arxivat, al no apreciar delicte, una causa a C arles Puigdemont per una actuació municipal de 2013 i 2014 quan era alcalde de Girona, consistent en l'aprovació d'una transferència de fons de l'cànon municipal del aigua de per l'empresa mixta "AGISSA", pagament de part d'una col·lecció d'art per a l'Ajuntament gironí.

























Els magistrats conclouen que l'operació va ser una infracció administrativa, a valorar per la jurisdicció contenciosa administrativa, però no una infracció penal.









El Suprem va rebre al març de 2020 una exposició raonada de l'Jutjat d'Instrucció número 2 de Girona , que relatava els fets de la citada operació municipal i considerava que hi havia indicis de la comissió per Puigdemont de delictes de prevaricació, frau a l'Administració i falsedat documental .









L'actuació atribuïda a Puigdemont era haver subscrit els acords de compravenda de la col·lecció d'art de Fons "Santos Torroella" per a l'Ajuntament, i decantat amb el seu vot de qualitat el suport de Ple municipal a el pagament de la primera part de l'preu (1 milió d'euros) mitjançant una transferència de fons obtinguts pels contractes de concessió de la gestió de l'cànon de l'aigua, que haurien d'haver-se dedicat a les despeses de el cicle de l'aigua. I en el raonament es deia a més "que l'actuació duta a terme va ocasionar un perjudici a el patrimoni de l'Ajuntament, ja que, segons informes aportats, l'estat de la xarxa d'aigua requeria unes actuacions de millores, però les inversions es van reduir gairebé a la meitat en detriment de la qualitat i estat de les instal·lacions, de manera que el consumidor final de el servei d'aigua pagaria més, però els fons no anaven a determinar una millora en la qualitat de les instal·lacions ".













El Suprem, d'acord amb l'informe de la Fiscalia, ha dictat acte d'arxiu al no ser els fets constitutius de delicte, tot i que es realitzés una transferència de fons no permesa per la llei, el que va constituir un il·lícit administratiu a valorar per la jurisdicció administrativa. L'alt tribunal recorda el respecte la seva jurisprudència que diferència entre una il·legalitat administrativa i la comissió d'un delicte de prevaricació, que en aquest cas es descarta.









"Vist certa la il·legalitat administrativa, per haver-se utilitzat el cànon de l'aigua sense respectar els seus límits finalísticos i pressupostaris, no es pot entendre que la resolució dictada ho hagi estat per òrgan incompetent, ni que s'hagi prescindit de les normes essencials de l'procediment, ni que sigui conseqüència de la comissió d'una infracció penal o expressió de la mateixa, sobretot si es té en compte que la desviació de finalitat pública avui constitueix sense més un il·lícit administratiu ", assenyala l'acte.













En aquest sentit la sentència afirma que: "En relació amb l'adquisició de la Col·lecció Santos Torroella per l'Ajuntament de Girona consta que es va tramitar un expedient en el qual es va aportar una valoració dels béns taxant els mateixos en un import superior a què va ser abonat per l'Ajuntament; que va emetre informe el cap de Cultura d'l'Ajuntament deixant constància de la importància de l'adquisició de les obres artístiques per a la Ciutat; que van emetre informes el secretari i l'interventor de l'Ajuntament amb referència expressa a l'canvi de partides per abonar el primer pagament de la Col·lecció, que el Ple de l'Ajuntament va aprovar la proposta, i que la Generalitat de Catalunya va informar favorablement a l'adquisició directa ".

















"Tampoc sorgeix un dol directe de voler substituir la legalitat pel capritx, sinó més aviat el propòsit d'estirar il·lícitament l'autonomia local superant les estretors de les limitacions que el cànon ecològic i la seva condició d'ingrés de dret públic imposava des de les Directives Europees i la legislació nacional i autonòmica, a les perspectives de gestió del municipi ", afegeixen els magistrats.





Per això, en la sentència tot i considerar-se el il·lícit administratiu, en principi, inqüestionable i nítid, no reuneixen els fets els caràcters propis de l'delicte de prevaricació.









L'acte també descarta el delicte de frau a l'Administració, a l'assenyalar que "sense perjudici de la il·legalitat de l'operació executada pel Sr. Puigdemont, es considera que no resulta apreciable l'existència d'un artifici per defraudar l'Ajuntament de Girona perquè no s'ha qüestionat en el cas que el valor de la col·lecció 'Santos Torroella' era superior a el preu abonat per l'Ajuntament, ni que es tractava d'un conjunt d'obres d'interès per al municipi, així com que el canvi de les partides pressupostàries va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament amb coneixement del seu origen i del seu destí.





Finalment, la Sala tampoc comparteix que s'hagi produït un delicte de falsedat per Puigdemont, pel fet d'haver signat un decret de l'Ajuntament amb data 22 de maig de 2013 aprovant contractar l'estudi valoratiu de la col·lecció 'Santos Torroella', quan l'informe de taxació havia estat signat el 17 d'abril de 2013. l'esmentat delicte requereix que una autoritat o funcionari falti a la veritat en la narració dels fets en un document.









I entenen els jutges que "la qüestió que el Decret pogués haver-se dictat quan l'informe ja estava signat no té transcendència als efectes de considerar fals seu contingut. No es tractava d'un document simulat ni fals en la seva integritat, sinó que responia a una operació real ", conclou l'acte.