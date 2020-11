CatalunyaPress T'INFORMA

Bona tarda!





Tornem amb el butlletí informatiu diari perquè els nostres lectors coneguin les principals notícies del dia.





La vacuna anunciada per Pfizer segueix donant que parlar. Salvador Illa ha explicat avui que el Govern central està establint un criteri perquè totes les comunitats autònomes tinguin el mateix accés a la vacuna .









De la mateixa manera, la Unió Europea ha anunciat que ha aconseguit tancar un acord amb Pfizer per adquirir 300 milions de dosis de la vacuna.





Avui també us hem explicat que el Govern finalment ha cedit i ha baixat l'IVA a les màscares : del 21% a el 4%.









El conseller Tremosa ha comparegut avui per anunciar el seu pla per a la reobertura de l'hostaleria: deixar que es tornin a obrir terrasses de 13 a 16h. La proposta, que encara no ha estat validada per Salut, no ha caigut gens bé als hostalers. Creuen que l'anunciat pel Govern és "una proposta de pacotilla" .









D'altra banda, Ada Colau ha anunciat el seu pla per transformar l'Eixample "en una gran superilla" en els pròxims deu anys. Vol que una de cada tres carrers de districte siguin "eixos verds" amb prioritat per als vianants.













Finalment, en CatalunyaPress lamentem informar de la mort es Jordi Llopart . Sens dubte, un dels principals referents de l'esport espanyol. ¡Descansa en pau, campió!