D'on va sortir el Covid-19? L'OMS comença la investigació per determinar l'origen del virus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha donat a conèixer el seu pla per investigar els orígens de la pandèmia de COVID, segons informa la revista Nature. La cerca començarà a Wuhan, la ciutat xinesa on es va identificar per primera vegada el nou coronavirus, i s'expandirà per tota la Xina i més enllà. Traçar la ruta que ha seguit el virus és molt important perquè permetrà prevenir futurs brots virals.





Nens juguen al carrer a Wuhan, Xina





Fins al moment, la majoria dels investigadors creuen que el virus es va originar en els ratpenats, tot i que encara es desconeix com va arribar a les persones. Altres coronavirus han passat als humans a tracés d'un animal hoste intermedi. Per exemple, el virus que va causar un brot de síndrome respiratòria aguda severa (SARS) el 2002-04 probablement va arribar a les persones a través dels gossos 'mapaches' o les civetes.





"Trobar un animal amb una infecció de SARS-CoV-2 és com buscar una agulla al paller més gran de món. Potser mai trobin l'animal, diu Angela Rasmussen, viròloga de la Universitat de Columbia a la ciutat de Nova York , a Nature. "Serà clau per als investigadors establir una relació de col·laboració amb els científics i els funcionaris de govern de la Xina".





Determinar els orígens d'un virus pot portar anys, si és que es pot fer. A més, la investigació tindrà també de lidiar amb la tensió política que hi ha entre la Xina i els Estats Units. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat "anomenant-lo virus de la Xina i el govern xinès està tractant de fer tot el possible per provar que no és un virus creat per ells", diu Linfa Wang, viròloga de la Facultat de Medicina de la Universitat Nacional de Singapur, a Nature.





El joc de culpes polítiques ha provocat e no s'hagin fet públics detalls crucials sobre les investigacions que s'estan duent a terme a la Xina, diu Wang, qui va formar part de la missió de l'OMS que va buscar l'origen de la SARS a la Xina el 2003.





Els científics esperen que la situació amb la nova administració dels EUA pugui ajudar a que la investigació prosperi. El president electe Joe Biden ha dit que revertirà la retirada de Trump de l'OMS.





LA RECERCA COMENÇARÀ A Wuhan





Un equip internacional d'epidemiòlegs, viròlegs i investigadors amb experiència en salut pública i sanitat animal dirigirà la investigació del COVID-19 de l'OMS. L'agència no ha revelat els seus noms. L'equip va celebrar la seva primera reunió virtual, incloent als investigadors a la Xina, el 30 d'octubre, i està revisant l'evidència preliminar i desenvolupant protocols d'estudi, asseguren des de l'OMS.





La fase inicial de les investigacions a Wuhan probablement serà duta a terme per investigadors que ja són a la Xina, i investigadors internacionals viatjaran a país després de revisar aquests resultats, diu l'agència. A Wuhan, els investigadors examinaran més de prop el mercat de carn i animals de Huanan, que moltes de les primeres persones a les que se'ls va diagnosticar COVID-19 havien visitat.





El paper que va jugar el mercat en la propagació de virus segueix sent un misteri. Les primeres investigacions van evidenciar l'existència de cadàvers de diversos tipus d'animals congelats en el mercat, però no es va trobar cap rastre del coronavirus. No obstant això, les mostres ambientals, preses en la seva majoria dels desguassos i les aigües residuals van donar positiu per al virus. "Els estudis preliminars no han generat pistes creïbles per estrènyer l'àrea d'investigació", afirma l'informe.





La missió de l'OMS investigarà els animals salvatges i de granja que es venen en el mercat, entre els quals s'inclouen guineus, óssos rentadors (ós rentador) i cérvols sika (Cervus nippon). També investigarà altres mercats a Wuhan, i rastrejarà els viatges dels animals a través de la Xina i les seves fronteres. Els investigadors donaran prioritat als animals que se sap que són susceptibles al virus, com els gats i els visons.





L'equip també examinarà els registres de l'hospital de Wuhan per esbrinar si el virus s'estava propagant abans de desembre de 2019. Per a això, entrevistaran les primeres persones identificades que hagin tingut el Covid i analitzaran mostres de sang del personal mèdic, els tècnics de laboratori i els treballadors de les granges recollides en les setmanes i mesos anteriors a desembre, buscant anticossos contra la SARS-CoV-2.