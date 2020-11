Puigdemont descarta presentar-se a les primàries de JxCat com a presidenciable però anirà a les llistes

L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha descartat presentar-se a les primàries del partit per encapçalar la candidatura de JxCat a les eleccions catalanes previstes el 14 de febrer, però estarà en les llistes.













Ho han explicat fonts coneixedores, poques hores abans que finalitzi el termini fixat pel reglament de JxCat per presentar les candidatures a les primàries.





En un vídeo posterior penjat al seu compte de Twitter, Puigdemont ha assegurat que "la repressió espanyola" li impedeix ser el candidat efectiu a la Presidència de la Generalitat, i que per això no ho serà.





"Però no renuncio a liderar el projecte. Seré a la candidatura de JxCat, treballaré a fons en la campanya per garantir que en aquesta legislativa puguem avançar cap a l'objectiu que compartim amb el referèndum de l'1-O", ha afegit.





Puigdemont reflexionava des de feia mesos la decisió a prendre, i sempre insistia que no la tenia la clara, així com que no podia planificar més enllà d'una setmana vista tenint en compte la seva situació personal i judicial.





Així, des de l'aprovació del reglament de les primàries, els contactes des Waterloo amb els presos independentistes de Lledoners i la direcció de JxCat s'han intensificat durant els últims, han explicat altres fonts consultades.





Al vídeo, Puigdemont argumenta que ha decidit participar en les eleccions per a "liderar i acabar la feina" acompanyat d'un equip de persones que, ha sostingut, estan preparades per culminar el procés independentista, però també ha emfatitzat la necessitat de seguir el treball que fan des de Brussel·les.





"És una feina que no és fàcil i que ha donat resultats positius, i encara pot donar més tot i els intents de l'Estat de impedir-ho, com l'intent de retirar la nostra immunitat", ha apuntat.





EL CANDIDAT TINDRÀ EL SEU "SUPORT"





També ha explicat que dóna aquest pas perquè JxCat trobi a un candidat que pugui participar en una hipotètica investidura i ocupar la Presidència de la Generalitat: "Aquesta persona, acompanyada d'un equip, tindrà tot el meu suport".





Fins al moment, dos noms han oficialitzat públicament la seva decisió de concórrer a les primàries per ser el candidat a les eleccions: la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, mentre que el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha descartat finalment aquesta possibilitat.





Després de les eleccions, previstes per al 14 de febrer, l'expresident ha defensat la necessitat que JxCat aconsegueixi un molt bon resultat, així com d'articular "un govern fort i cohesionat a l'interior, que asseguri els drets de tots els catalans, i de disposar d'una força exterior que segueixi acreditant "que els catalans estan preparats per culminar el procés iniciat el 2017.





Per al també eurodiputat, la "repressió" no ha parat i el Govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias no ha respost a les expectatives de diàleg que s'havien generat ni ha fet passos per avançar cap a una amnistia.





En la seva opinió, la via del diàleg no ha donat cap fruit "per una absoluta falta de voluntat política de Govern, que ha estat incapaç de formular una proposta palpable i realista" per resoldre el conflicte català.





PANDÈMIA





També s'ha referit a les conseqüències econòmiques i socials derivades de la pandèmia del coronavirus, destacant que és una crisi mundial que Catalunya "afronta amb èxit des del punt de vista sanitari però evidencia les mancances del marc autonòmic" a l'hora d'accedir a les ajudes que es necessiten per afrontar aquesta situació.





"L'asfíxia financera que patim no ens permet tenir un Govern que pugui donar una resposta de veritat a les demandes d'una societat que ens reclamen ser decidits, que arribem més lluny ia més gent. Això provoca que, en alguns casos, tampoc puguem fer bé les coses, com ens agradaria ", ha admès.