Ignacio Galán, Premi a l'Lideratge directiu per l'AEC: "Avui la qualitat és desenvolupament sostenible"

L'Associació Espanyola per a la Qualitat (AEC) ha atorgat a Ignacio Galán, president d'Iberdrola, el Premi al Lideratge Directiu, en reconeixement al seu compromís personal i professional amb l'excel·lència en la gestió i a una trajectòria que serveix d'inspiració a noves generacions i posiciona a Espanya com a referent d'excel·lència i qualitat. El guardó ha estat atorgat aquest matí, en un acte organitzat per l'associació amb motiu del Dia Mundial de la Qualitat, en què s'ha abordat la capacitat dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per servir d'impuls i generar noves oportunitats de negoci, augmentar el valor de marca i retenir el talent.













En la seva intervenció, el President d'Iberdrola ha apuntat les claus del camí recorregut per la companyia, basades en "valors sòlids -com l'esforç, la lleialtat, l'honradesa i el treball en equip-; una visió innovadora per anticipar-se als reptes a llarg termini; una gestió dinàmica per adaptar-se als canvis i una execució que afavoreixi el creixement, el desenvolupament sostenible i la creació de valor per als empleats, els accionistes i la societat ".





Galán ha recordat que "el 2001 vam veure clar que la lluita contra el canvi climàtic era un dels grans reptes als quals anava a trobar-vos la humanitat. Que l'avanç cap a una economia descarbonitzada era l'únic camí possible i que el sector elèctric podia aportar solucions eficients ". "Ens anticipem als altres -ha apuntat- apostant de manera pionera per les renovables i vam demostrar que són una alternativa viable i eficient per produir energia".





La trajectòria d'Iberdrola que l'ha col·locat en posicions de lideratge mundial "ha estat sempre sustentada en un model d'empresa en el qual conjuguem la creació de valor sostenible per als accionistes, els empleats i la societat. Accions totes elles -ha explicat-, alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible definits per les Nacions Unides, que hem integrat a la nostra estratègia ".





Prendre decisions, atrevir-se i arriscar





"El paper de qui vol canviar les coses comporta prendre decisions -no sempre senzilles-, atrevir-se i arriscar", ha expressat el president d'Iberdrola, que ha comentat que, a hores d'ara, la millor manera d'impulsar la recuperació econòmica és avançar en la transició cap a un model energètic sostenible, per l'elevat nivell d'inversions que suposa i la capacitat tractora de la seva activitat.





"Perquè, a l'igual que el lema d'aquesta jornada, nosaltres també considerem que sostenibilitat és qualitat i en el nostre procés de millora contínua portem el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible com a bandera. Una responsabilitat que, ara més que mai, assumim ja que el model de negoci que portem més de 20 anys desenvolupant ens situa com un agent tractor clau en la transformació del teixit industrial ", ha explicat.





Preparats per impulsar un model de creixement sostenible per fer front als reptes de la societat





En les seves paraules, Galán ha assegurat "estar preparats per impulsar amb la nostra experiència, compromís social i capacitat financera, un model de creixement econòmic sostenible a llarg termini per fer front als reptes actuals de la societat".





La setmana passada, Iberdrola presentava el pla d'inversió més ambiciós de la seva història centenària i, també, el major realitzat mai per una empresa espanyola. Unes actuacions, que representen una inversió de 75.000 milions d'euros fins a 2025, amb els quals la companyia duplicarà la seva capacitat renovable fins als 60.000 MW. El pla incrementarà els actius de xarxes elèctriques de la companyia un 50% en el mateix període, fins als 47.000 milions d'euros, duplicant-los per 2030.





"Perquè de les crisis es surt treballant més i invertint més i millor", ha defensat. La companyia preveu que la seva activitat, les seves compres i les seves inversions impulsaran el negoci dels seus 22.000 proveïdors -sustentat 500.000 llocs de treball a tot el món-, així com noves contractacions en el grup, que podrien arribar a les 20.000-2025.





La qualitat a Iberdrola, palanca imprescindible per a la creació de valor





La qualitat per a Iberdrola és la gestió excel·lent de tots els processos i recursos com a palanca imprescindible per a la creació de valor per a accionistes, empleats i el conjunt de la societat.

Les directrius de qualitat són línies estratègiques, documentades i coherents amb la Política i el Pla Estratègic de la companyia, que inclouen un compromís de millora contínua i que són desplegades en objectius i plans d'acció en les organitzacions d'Iberdrola.





La companyia compta amb certificacions de qualitat dels seus processos, productes i serveis en totes les àrees clau de la companyia, en l'àmbit nacional i internacional, així com en la gestió mediambiental i la prevenció de riscos laborals.