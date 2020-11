Assassinen a Líbia l'activista feminista Hanan Barasi, que va denunciar corrupció i agressions sexuals del govern

La destacada advocada i activista líbia Hanan Barasi va ser assassinada a trets aquest dimarts al centre de la ciutat de Benghazi (est), després d'haver denunciat en el passat amenaces de mort per les seves denúncies sobre casos de corrupció i agressions sexuals contra dones en la ciutat a mans de presumptes membres de les forces lleials a Khalifa Haftar. Fonts citades pel diari 'The Libya Observer' han indicat que tres homes armats han obert foc contra Barasi quan ha sortit del seu vehicle en un dels carrers de centre de la ciutat, després del que s'han donat a la fuga.









Barasi havia acusat també a funcionaris de Benghazi, una ciutat controlada per les autoritats assentades a l'est de país, de participar en casos de corrupció i havia carregat durament en les últimes dates contra Haftar i la seva família. L'activista i advocada va publicar durant el cap de setmana un vídeo denunciant que la seva filla havia sobreviscut a un intent d'assassinat i ha apuntat que desvetllaria qui havia estat darrere d'ell mateix, a el temps que va assegurar que persones properes a Haftar estaven intentant silenciar-la. L'organització no governamental Amnistia Internacional ha denunciat l'assassinat de Barasi i ha recalcat que l'advocada havia estat crítica amb els casos de corrupció. "Hi havia rebut amenaces de mort contra ella i com la seva filla a causa d'això", ha manifestat.





"Un dia abans del seu assassinat, Hanan va dir en les seves xarxes socials que anava a publicar un vídeo exposant la corrupció de Saddam Haftar -fill del general Khalifa Haftar--", ha recordat, en una sèrie de missatges publicats al seu compte ocial a la xarxa social Twitter. Així, ha ressaltat que "l'assassinat de Hanan mostra el risc que existeix per a la vida de les dones que parlen sobre temes polítics a Líbia", a el temps que ha demanat a les forces que lidera Haftar que "investiguin l'assassinat de Hanan i portin els responsables davant la justícia ".





L'activista ha estat assassinada un dia després de l'inici a Tunísia de les reunions cara a cara en el si del Fòrum de Diàleg Polític Libi (LPDF), que té com a objectiu aplanar el camí a un acord polític per posar fi al conflicte al país africà. Els contactes entre les parts s'han intensificat des que el Govern d'unitat, reconegut internacionalment i recolzat militarment per Turquia, rebutgés l'ofensiva llançada a l'abril de 2019 per Haftar, que compta amb el suport d'Egipte, Rússia i Emirats Àrabs Units (EAU) , contra la capital, Trípoli.





En aquest sentit, les parts van acordar recentment un alto el foc permanent i han mantingut contactes a l'interior de país per a la seva aplicació, en el marc de les converses en el si de la Comissió Militar Conjunta (JMC), part de la 'via de seguretat 'pactada a Berlín. Per la seva banda, el primer ministre de Govern d'unitat de Líbia, Fayez Serraj, va anunciar a finals d'octubre la seva decisió de fer marxa enrere en el seu compromís de dimitir a l'espera dels resultats de l'LPDF --del qual ha de sortir el nou òrgan executiu a què li lliurarà el poder-, amb l'objectiu d'evitar que el país caigui en una situació de buit de poder.





Líbia viu sumida en el caos des de la caiguda de el règim de Muammar Gaddafi a 2011. El conicte actual s'enfronta a el Govern reconegut internacionalment, amb seu a Trípoli, amb l'establert a la ciutat de Tobruk, a l'est, i sustentat pel general Haftar. La duplicitat institucional a Líbia es retrotrau a les eleccions parlamentàries de 2014, que van dividir les administracions, sense que les assentades a l'est --anteriorment reconegudes per la comunitat internacional- i el Govern d'unitat, sorgit d'un acord en 2015, aconseguissin pactar la seva unificació des de llavors.