Mor l'acompanyant d'un cotxe després de sortir de la de via a Subirats

L'acompanyant posterior d'un turisme ha mort aquest dijous en una sortida de via al quilòmetre 1.224 de la N-340 a Subirats (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat.













Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6.23 hores, quan per causes que s'estan investigant el cotxe s'ha sortit de la via i ha bolcat, fet que ha provocat la mort de l'acompanyant posterior, mentre que el conductor i l'acompanyant davantera han resultat ferits greus i han estat evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron i a el de Bellvitge, respectivament.





La circulació s'ha tallat en els dos sentits --s'ha obert un pas alternatiu de circulació-- i s'han activat quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i sis ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).