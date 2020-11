ERC deixa clar que no estarà en uns PGE amb Ciutadans

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dimecres que afirmar que es poden pactar els Pressupostos de 2021 amb Cs i ERC alhora és "mentir a posta" i ha avisat Podem que si "calla" davant la "operació salvar Cs", pot ser" el següent a sortir de l'equació "perquè el PSOE triaria a la formació d'Inés Arrimadas i" es juguen la governabilitat del seu país per a la pròxima dècada".

















Així ho ha assenyalat durant la seva intervenció en el debat de les esmenes a la totalitat a el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2021, en què ha anunciat el 'no' d'ERC a les esmenes a la totalitat presentades per set formacions als PGE per donar marge i temps a la negociació.





"ERC posarà la seva força negociadora al servei dels interessos de Catalunya", ha indicat Rufián, que ha rebutjat un acord amb Cs i ha demanat que el Govern i els "mitjans afins" deixin ja de "vendre que es pot fer amb Cs, qui governa amb Ayuso a Madrid i amb Vox a Andalusia i Múrcia".





"Ja n'hi ha prou de terraplanisme ideològic", ha postil·lat. En aquest sentit, ha indicat que al Govern "intentaran pagar el preu més baix per aprovar els seus comptes" i "Cs està desesperat", pel que veu una "molt mala barreja".





"Cs no és que sigui incompatible amb ERC, Cs és incompatible amb l'esquerra", ha afirmat després de plantejar algunes mesures a les que podria oposar-se la formació 'taronja'.





També s'ha dirigit a Podem per avisar-los que l'operació "va molt més enllà dels PGE" i que si Cs aconsegueix el seu representatitivitat de 30 o 35 escons de fa dos anys, el PSOE "podrà escollir i si pot va a triar a Arrimadas per viure mediàticament més còmode ".





"Els següents a sortir de l'equació, si callen davant de l'operació salvar Cs són vostès, es juguen la governabilitat del seu país per a la pròxima dècada", ha avisat.





Per la seva banda, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat que els PGE són "perfectament votables" per les inversions que inclou per a Catalunya, per ser "progressistes i de marcat caràcter social", encara que es pot millorar en les esmenes, i ha demanat deixar de banda els "vetos plegats" en un moment "extraordinari" per la pandèmia.