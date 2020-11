El Govern central intentarà frenar la fallida dels bars i restaurants amb nous ajuts

El Govern prepara una bateria d'ajudes destinades a el sector de l'hostaleria, un dels més afectats per la crisi sanitària del Covid-19 davant el tancament d'establiments per l'increment dels contagis i l'augment de les restriccions de mobilitat, segons han confirmat en fonts governamentals.













En concret, el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital és el que està liderant els treballs per concretar aquest pla de suport a bars i restaurants i coordinant a altres ministeris implicats.





Segons informa aquest dijous el diari 'El País', l'Executiu ja disposa de propostes en ferm amb mesures econòmiques, fiscals i financeres i ha accelerat la definició d'aquests suports, de manera que no descarta trossejar el pla per aprovar un primer pilota de oxigen com més aviat.





Entre les possibles mesures a implementar destaquen bonificacions i exoneracions en les quotes a la Seguretat Social i una ampliació de carència i de el termini d'amortització dels crèdits ICO, així com accions per poder renegociar els lloguers.





Amb aquestes mesures, el sector hostaler, que ha sol·licitat ajudes directes per valor de 8.500 milions d'euros, prendria aire per fer front a la "dramàtica" situació per la qual travessa a causa dels tancaments impostos per frenar el Covid-19 i aconseguiria garantir seva supervivència.





De fet, Hostaleria d'Espanya, juntament amb Hostaleria Madrid, l'Associació Madrilenya d'empreses de restauració (AMER) i Marques de Restauració, han registrat aquest dijous un escrit dirigit al president de Govern, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta tercera de Govern i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i a la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, amb l'objectiu de demanar un pla de suport amb mesures reals que permetin la supervivència dels llocs de treball i les empreses de l'hostaleria.





Les dades que llança la crisi provocada per la pandèmia han suposat, fins al mes d'octubre, el tancament 65.000 negocis hostalers, la pèrdua de 350.000 llocs de treball i una caiguda superior al 50% de la facturació respecte a 2019.





L'extensió en el temps de la pandèmia i el debilitament de les empreses fa que les mesures articulades, com els ERTEs i préstecs ICO ja no siguin suficients, segons el sector, que xifra en 8.500 milions d'euros l'import en ajudes directes necessari.





"Hi ha altres models possibles, com l'aposta per plans i fons amb ajudes econòmiques directes i a fons perdut, que ajuden a sobreviure a les seves indústries d'hostaleria i turisme, que estan aplicant altres països d'Europa com França o Alemanya. O, sense anar més lluny, a Espanya estem veient en llocs com les Balears o Madrid que funcionen models que compatibilitzen la contenció de la pandèmia amb el desenvolupament de les activitats econòmiques del nostre sector ", ha assenyalat el president d'Hostaleria d'Espanya, José Luis Yzuel.





"PLA ESTRUCTURAL I VALENT"

"Cal un pla estructural i valent que reverteixi la tendència a la qual ens dirigim", afegeix Yzuel.





El 31 de desembre, si no es prenen mesures de suport necessàries per al sector, aquesta crisi podria suposar el tancament d'un terç dels establiments, fins a 100.000, i la pèrdua d'entre 900.000 i 1,1 milions de llocs de treball, entre directes i indirectes, segons les previsions en el pitjor dels escenaris.





Entre les propostes presentades per l'hostaleria destaquen l'aplicació d'ajudes directes, a fons perdut, per a la supervivència de les empreses i els autònoms durant els períodes d'estat d'alarma / pandèmia, així com de fons europeus.





A això se suma la definició d'un Pla Estratègic de la Gastronomia d'Espanya, l'impuls d'un Pla de Formació específic per a la millora de la gestió econòmica i la professionalització de el sector hostaler i turístic; la moratòria automàtica, amb ampliació dels períodes de carència de la devolució dels principals dels crèdits, durant tot el temps que perdurin l'estat d'alarma o la declaració de pandèmia; la modificació de la regulació de lloguers i derogar la clàusula dels ERTEs amb relació a el manteniment de l'ocupació en els sis mesos següents a la represa de l'activitat.