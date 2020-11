Un excursionista troba restes d'ossos humans a La Mola

Un excursionista va trobar aquest dimarts unes restes òssies humanes a la muntanya de la Mola (Barcelona), que forma part de Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.









Fonts dels Mossos d'Esquadra han informat aquest dijous que van rebre l'alerta el dimarts i han confirmat que eren ossos humans i que podrien ser antics, a més aparentment no hi havia indicis de criminalitat.





La troballa està sent analitzat per un metge forense per determinar el seu origen, però davant aquestes primeres pistes la policia catalana no ha obert per ara una investigació.