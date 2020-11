Barcelona no celebrarà la tradicional cavalcada de Reis però instal·larà un espai real al Fòrum

L'Ajuntament de Barcelona no celebrarà la tradicional cavalcada dels Reis Mags pels carrers de la ciutat, tot i que sí que vindran a la ciutat el 5 de gener per visitar la instal·lació real que acollirà el Fòrum i per repartir els regals durant la nit.













En una roda de premsa aquest dijous, el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, ha explicat que la pandèmia del coronavirus ha obligat a repensar la visita dels Reis Mags per evitar aglomeracions, pel que la seva arribada es retransmetrà per TVE Catalunya, TV3 i Betevé.





Subirats ha explicat que els Reis arribaran a bord de el pailebot Santa Eulàlia el 5 de gener i "faran un recorregut fins al moll del Fòrum", on es trobaran amb l'alcaldessa, Ada Colau, que els donarà la benvinguda a Barcelona.





MÀGIA AL FÒRUM

Al Fòrum, trobaran una instal·lació de 10.000 metres quadrats on estarà tot el seu carregament, en un espai que es podrà visitar entre el 28 de desembre i el 5 de gener amb cita prèvia perquè els nens puguin lliurar presencialment la seva carta i parlar amb els patges reials.

Sota el nom de 'La Màgia dels Reis d'Orient', s'ha ideat una visita d'uns 50 minuts i 700 metres lineals que recorrerà vuit espais diferents per veure les carrosses, vestuari i tot tipus d'utillatge dels Reis.





L'horari de la instal·lació serà de 11 a 14 hores i de 16 a 20 hores els dies 28, 29 i 30 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener, mentre que els dies 31 de desembre i 5 de gener només estarà obert en horari de matí.





ESPAI A L'AIRE LLIURE

Artistes, escenògrafs i creadors digitals han participat en la conceptualització i elaboració d'espais que recreen les carrosses tradicionals, i també hi haurà espais que evoquen la recepció i logística dels regals, així com una bústia i els correus per fer arribar les cartes.





Subirats ha subratllat que es tracta d'un espai a l'aire lliure i ben connectat amb transport públic perquè els nens puguin visitar el carregament dels reis "amb totes les garanties sanitàries", tot i que el consistori romandrà atent a les recomanacions del Procicat.