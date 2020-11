CaixaBank i Foment del Treball seguiran amb la seva línia de finançament de 2.000 milions per a socis

CaixaBank i Foment del Treball han prorrogat l'acord de 2019 d'una línia de finançament de 2.000 milions d'euros per als socis de la patronal, dels quals 500 van dedicats exclusivament a empreses emergents i projectes innovadors.













Així ho han ratificat la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, i el president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha explicat la patronal catalana aquest dijous en un comunicat.





Mitjançant l'acord CaixaBank impulsarà les diferents iniciatives empresarials dels associats a Foment del Treball amb "especial atenció" a les empreses tecnològiques, per a les que l'entitat també compta amb un centre especialitzat com DayOne.





Alsina veu "imprescindible" que les empreses puguin obtenir línies de crèdit per finançar les seves vendes i inversions, així com accedir a nous mercats i segments de negoci emergents, per millorar la competitivitat de l'economia.





Sánchez Llibre ha assegurat que en aquests moments d'alerta per la desacceleració econòmica és fonamental que projectes innovadors i de gran talent puguin desenvolupar amb totes les garanties: "Que l'accés a un finançament no sigui l'obstacle".