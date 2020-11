Mor el conductor d'un turisme després de caure en un rierol a Copons (Barcelona)

El conductor d'un turisme ha mort aquest dimecres en una sortida de via a Copons (Barcelona) al caure en un rierol, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dijous.





Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 16.48 hores, quan per causes que s'estan investigant, el cotxe va sortir de la via al punt quilomètric 51 a la carretera C-1412a i va caure a la riera de Sant Pere de Copons, i com a conseqüència, va morir el conductor del vehicle de 64 anys.





Es van desplaçar al lloc quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).