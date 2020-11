Detingut a Manresa un fugitiu d'una presó danesa

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 de novembre a Manresa (Barcelona) un home reclamat per les autoritats daneses, que havia fugit d'una presó de Dinamarca on complia condemna per tràfic de drogues aprofitant un permís de sortida.









Segons un comunicat de la policia catalana aquest dijous, la investigació va començar a principis del mes d'agost quan els investigadors de el Grup de Recerca Activa de Fugitius (GRAF) van rebre un avís sobre el parador d'una persona que tenia vigent una ordre internacional de cerca.





Segons informacions de la investigació, el fugitiu podria estar residint en una casa aïllada de Castellví de Rosanes (Barcelona), però quan es va assabentar que les autoritats daneses ho havien reclamat fugir precipitadament de la casa i es va traslladar a una antiga casa de colònies de Manresa .





Els Mossos van localitzar al fugitiu, i durant les vigilàncies de la casa de colònies van observar moviments d'entrada i sortida de diferents persones i cinc gossos de raça potencialment perillosa que custodiaven l'habitatge.





Sota la tutela del Jutjat d'Instrucció 4 de Manresa, el passat 3 de novembre a primera hora del matí van establir un dispositiu policial d'entrada i registre de la finca, i van veure al fugitiu saltar per una finestra del primer pis intentant fugir però el van interceptar i el van detenir.





Durant el registre, els policies van localitzar una plantació interior de marihuana amb 350 plantes situades a les golfes de la casa i eines destinades al cultiu i distribució, i van detenir tres persones més a l'interior de l'immoble.





Els detinguts van passar a disposició judicial el passat 5 de novembre i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs per a tres d'ells, mentre que, per l'arrestat que tenia l'ordre de recerca de les autoritats daneses, va decretar el seu ingrés a la presó.