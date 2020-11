La situació entre el sector de la restauració i Salut és insostenible

El Departament de Salut va anunciar ahir al migdia que els bars i restaurants continuarien tancats, almenys, fins al 23 de novembre. Així, va tancar la porta a les esperances dels restauradors, que esperaven poder tornar a obrir els seus locals en els pròxims dies.









La pressió sobre Salut és cada vegada més alta, i de fet, en lloc d'ampliar les mesures dues setmanes ho han fet 10 dies, amb la intenció de revisar les dades de la ucis la setmana que ve per plantejar-se la possible reobertura de bars i restaurants. El Govern està lligat de mans i peus, ja que d'una banda busca reduir al màxim la xifra de contagis i d'una altrs sap que l'economia està a les seves mans i és conscient de la fragilitat de la situació.





El Gremi de Restauradors va trigar poc a respondre a la renovació de les mesures. "La situació és insostenible", van retreure a la Generalitat des del Gremi, i van criticar als responsables de la Conselleria de Salut d'haver perdut "qualsevol tipus de vinculació amb el món real" i amb el patiment dels professionals autònoms i de les empreses.





Els polítics també demanen la reobertura

Les formacions polítiques exigeixen també que es prenguin mesures eficaces per a la reobertura. Aquesta setmana, 17 alcaldes del Baix Llobregat van demanar a Aragonès per carta que obri els bars i restaurants, i van explicar que els seus municipis estan patint el tancament dels establiments de restauració i que els seus ciutadans no han tingut "una alternativa de viabilitat que els ajudi a superar aquest període de dificultats".





Davant d'aquesta situació, el Govern demana comprensió i assegura que és conscient que hi ha unes eleccions molt properes. Dimecres, Pere Aragonès va respondre per twitter als partits que demanen la reobertura de bars, assegurant que aquestes mesures es prenen també en altres països com França, Itàlia, Regne Unit i Alemanya.









Els hostalers, que van tancar els seus negocis fa gairebé un mes -el 16 d'octubre-, temen ara haver de baixar la persiana per sempre si la mesura s'allarga massa. A més, s'han cansat d'indicacions poc clares i tenen la sensació que els estan marejant. Sensació que es va incrementar quan el conseller d'empresa, Ramon Tremosa, va proposar dimecres l'obertura de bars i restaurants entre les 13:00 i les 16:00 hores a les terrasses, al 50% de la seva ocupació. El Gremi de Restauradors va ser clar i contundent, i va qualificar l'opció com una "proposta de pacotilla". Per la seva banda, van proposar a la Generalitat obrir els locals fins a les 23:00 hores, amb una ocupació del 100% de les terrasses i del 50% dels interiors, i amb l'obligatorietat d'usar mascareta entre plat i plat.





Un dia més tard, el dijous, després de conèixer la renovació de les mesures, el Gremi de Restauradors va advertir que no s'està seguint el camí correcte perquè "s'està enfonsant l'economia", i va comparar la situació amb la de la Comunitat de Madrid que, segons creuen, demostra que és possible doblegar la corba sense parar les activitats.













La situació als hospitals encara no és favorable

El Govern va prendre la decisió de tancar bars i grans comerços en un moment en què la situació sanitària ja estava descontrolada. Volien evitar arribar a les dades de la primera onada, al març, però les xifres indicaven que si no feien res tornarien a trobar-se amb una situació igual o pitjor: cada dia hi havia més de 6.000 nous contagis, i la taxa de risc de rebrot estava per sobre dels 800 punts.





Dues setmanes més tard, les xifres estan baixant, però la situació encara no és la que el Govern creu genuïna per reobrir els bars. Dilluns, Alba Vergés i Marc Ramentol anunciaven que les ucis estaven cada vegada més plenes de malalts de covid, una tendència que ha continuat en augment durant tota la setmana. Els pacients de covid ocupen al voltant del 60% dels llits de les ucis, i d'altra banda, l'atenció primària està a punt de col·lapsar.





Tot i que els contagis estan disminuint, amb les dades actuals Salut es veu incapaç d'obrir les seves restriccions. Des del departament asseguren que per estar en una situació favorable, les ucis haurien d'estar per sota del 25% de la seva ocupació. És cert que els paràmetres estan millorant, ja que hi ha menys positius per cada 100 PCR, s'han reduït la velocitat de contagi i la taxa de risc de rebrot i els casos per setmana han baixat també. Tot i així, cal tenir en compte que encara moren persones i que dijous hi havia 584 pacients ingressats a les ucis.