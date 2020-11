La Generalitat reobre els centres d'estètica i massatges amb cita prèvia

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha explicat aquest dijous que la pròrroga de deu dies de les mesures restrictives, com el tancament de bars i restaurants aplicada per afrontar la segona onada del coronavirus, contempla modificacions com la reobertura de els centres d'estètica i de massatges amb serveis individuals i cita prèvia.









Ho ha explicat en roda de premsa al costat de el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, en què ha concretat que també inclouen la limitació a 100 persones a l' aforament als centres de culte.









Aquesta pròrroga de deu dies, que entrarà en vigor quan ho publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), també afecta a restriccions d'altres sectors econòmics, com el tancament de teatres, cinemes i gimnasos, que va aplicar el Govern fa dos setmanes i que s'allargarà fins al proper 23 de novembre.





A l'ésser preguntada per si les mesures poden ser desestimades per un tribunal, Vergés ha reivindicat que "estan molt pensades i molt treballades a nivell tècnic" pel que des de l'Executiu català no entendrien que les mesures no entressin en vigor.





"Són unes mesures que creiem imprescindibles per seguir amb el control de la pandèmia de coronavirus", ha defensat Vergés.