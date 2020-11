El Govern treballa en un pla de desescalada i avisa que el toc de queda "ve per quedar-se"

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciat aquest dijous que l'Executiu català treballa en una proposta de desescalada de les restriccions derivades de la pandèmia de coronavirus per quan finalitzi la seva pròrroga el 23 de novembre.









Ho ha explicat en roda de premsa al costat del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, en què ha matisat que aquesta desescalada no podrà ser "de cop ".





La consellera ha concretat que treballen en el retorn d'aquelles activitats "amb un menor risc epidemiològic" com aquelles que es realitzen a l'aire lliure, entre les quals ha destacat les terrasses del sector de la restauració, és a dir, bars i restaurants.





Sàmper ha assenyalat que des de la Conselleria d'Interior "esperen iniciar una descompressió de les mesures a partir del 23 de novembre".





Per la seva banda, Argimon ha defensat que quan finalitzi aquesta pròrroga obriran tota activitat a l'aire lliure "sigui quin sigui el resultat" de les restriccions i l'estat dels indicadors epidemiològics, encara que ha matisat que estan convençuts que aquests 10 dies de pròrroga aniran bé .





Així, la consellera ha detallat que, per buscar l'equilibri entre recuperar l'activitat econòmica i el control de la pandèmia, la Generalitat treballarà el pla de desescalada amb els diferents sectors afectats.





El secretari de Salut Pública ha assegurat que intentaran que la tornada de l'activitat econòmica sigui el més elevada possible i ha demanat la complicitat dels sectors que estan patint: "Esperem que en deu dies veiem el final del túnel".





PIC DE L'IMPACTE ASSISTENCIAL





Vergés ha celebrat que la tendència dels indicadors epidemiològics és "bona" i que Catalunya està, al seu parer, en el camí correcte però ha alertat que es troba en el pic de l'impacte assistencial de la segona onada de la pandèmia.





Així, Argimon ha defensat la necessitat de prorrogar les mesures restrictives durant deu dies davant l'impacte en els centres sanitaris amb 2.687 persones ingressades en hospitals, 583 a les unitats de cures intensives (UCI) --tant públiques com privades-- i un 40 % del total de l'activitat de l'atenció primària dedicat al covid-19.





Tot i que la xifra d'ingressats a les UCI és "molt elevada", Argimon ha destacat que s'està estabilitzant, per la qual cosa en deu dies esperen tenir un balanç positiu a favor de les altes hospitalàries respecte als ingressos que registren les unitats de crítics dels hospitals catalans.





TOC DE QUEDA





Sàmper ha recordat que es mantenen les mesures del confinament perimetral de Catalunya, el confinament perimetral municipal els caps de setmana i el confinament nocturn com a mínim fins al 23 de novembre, tot i que ha avisat que el toc de queda nocturn "ve per quedar força temps" .





El conseller ha remarcat que l'última nit s'han aixecat 62 actes i no han tancat cap local, i des del 16 d'octubre s'han denunciat 10.449 persones i 149 locals per part dels Mossos, i 13.575 persones i 331 per part de les Policies Locals, i ha destacat la "gran coordinació i el treball imprescindible entre Mossos i Policies Locals de Catalunya".





Per la seva banda, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha expressat que és molt important incorporar el canvi d'hàbits de com relacionar-se, la mobilitat i reduir la interacció social, i ha recordat la importància de la distància, higiene, ventilació i mascaretes "com a elements essencials per evitar el contagi i no recaure".





Ha recordat que es treballa en la publicació diària de la informació sobre les mesures sanitàries a través de les xarxes socials i la web perquè els ciutadans puguin consultar-lo.





CAVALCADA DE REIS





Pel que fa a les cavalcades de Reis el proper 5 de gener, el subdirector de Protecció Civil ha expressat: "No sabem com estarem el 5 de gener però no seran viables les situacions d'aglomeracions i la cavalcada ordinària no es podrà fer".





Ha explicat que Protecció Civil està treballant per poder realitzar activitats amb formats telemàtics o activitats amb controls d'espai, públic assegut i en l'exterior.