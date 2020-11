Una víctima de l'atropellament massiu a Barcelona assegura que no ha tornat a la Rambla: "La meva vida va canviar aquell dia"

La Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional que jutja tres presumptes membres de la cèl·lula gihadista que va atemptar a Catalunya el 17 d'agost de 2017, deixant 16 víctimes mortals i centenars de ferits, ha escoltat aquest dimecres el primer testimoni d'una víctima de l'atropellament massiu a La Rambla de Barcelona. Entre llàgrimes, ha assegurat que la seva "vida va canviar aquell dia" i que no ha pogut tornar a passar per la zona en la que van ocórrer els fets.













El tribunal, presidit pel magistrat Alfonso Guevara, ha donat l'oportunitat a la víctima perquè declarés com a testimoni protegit i se sentís "emparada", ja que moments previs a la declaració es trobava "molt nerviosa" i "plorant" a l'oficina de víctimes establerta a la seu de l'Audiència Nacional de San Fernando d'Henares (Madrid), on s'està celebrant la vista oral. "Tractarem que sigui el més breu", ha demanat Guevara.





Així, a preguntes del seu advocat --que exerceix acusació particular en aquest procediment-- ha començat a narrar el succeït a la tarda del 17 d'agost, mentre era al bulevard de Barcelona amb una amiga: "Sortia de la feina per anar-me'n a casa. Estava el semàfor en vermell per als cotxes. Havia de posar-se en verd per creuar nosaltres, els vianants, i escolto que una furgó blanc pega una acceleració molt fort. en aquell moment no em vaig adonar que aquesta furgoneta venia cap a nosaltres ".





Ha continuant relatant que sense poder reaccionar, la furgoneta conduïda per Younes Abouyaaqoub va colpejar la seva acompanyant, a la qual va intentar apartar, amb el retrovisor al front i que totes dues van caure a terra. "No vaig saber més perquè la gent va començar a trepitjar-nos", "tenien por i volien sortir", ha explicat.





En "SHOCK" Al VEURE QUÈ PASSAVA





Quan la víctima va aconseguir aixecar-se de terra, va quedar en "xoc" pels fets que estava presenciant: "Veig al meu voltant massa gent estirada a terra i veig el furgó encara portant-se a vianants per la Rambla", ha dit afectada emocionalment al viure el que va passar.





Ha afegit que "va reaccionar" quan va veure a la seva amiga que era a terra amb la "front inflada", de manera que li va demanar que es tranquil·litzés i la va portar a una botiga que feia cantonada a la Rambla. L a víctima ha tancat el seu relat assenyalant que ha hagut de ser assistida psicològicament i que no va sortir de casa fins a febrer de l'any següent perquè "no confiava en ningú de veure que una persona va fer tanta maldat en aquest moment".





"Em va canviar una va muntar la vida i fins al dia d'avui no he trepitjat la Rambla per la por i el pànic", ha assegurat, al mateix temps que ha indicat que encara, més de tres anys després, continua amb medicació. "Al venir aquí una altra vegada l'he reviscut", ha confessat.





BRONCA ENTRE UN ADVOCAT I EL JUTGE





A la sessió d'aquest dijous --la tercera del judici-- també han comparegut diversos mossos d'Esquadra que van prendre declaració a un dels acusats en el judici, Mohammad Houli Chemlal, tant a l'hospital, on va estar ingressat al resultar ferit per l'explosió de l'habitatge que la cèl·lula gihadista utilitzava com a base operativa a Alcanar (Tarragona), com a comissaria.





El jutge Guevara no ha permès que es preguntés pel contingut de les actes de declaracions, el que ha portat a tenir un breu enfrontament amb un dels advocats. Jaume Alonso-Cuevillas, diputat i advocat de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, que en aquest judici representa als pares de l'infant de tres anys que va morir a la Rambla, ho ha intentat i després de ser renyat pel president de tribunal ha formulat protesta i agraït la seva "amabilitat".





La picabaralla ha tingut lloc després que el lletrat li preguntés en diverses ocasions sobre què no podia preguntar perquè "no sentia" al president de tribunal, de manera que el jutge Guevara ha elevat la veu per repetir que no es podia entrar al " contingut ".





"La ironia a un altre costat, l'hi adverteixo. Crec que no he faltat el respecte a cap, si m'ha demanat que parli alt és pel que estic parlant alt, però a mi no em contesta d'aquesta forma. A mi personalment sí, al que estic representant, no. Si ara és moda de no respectar les institucions, aquí es respecten ", ha dit el magistrat.





Precisament Cuevillas és l'advocat a qui aquest dimecres el tribunal va rebutjar un informe forense que va presentar relacionat amb l'imam de Ripoll, Abdebatty és Satty, a qui es considera líder de la cèl·lula que va dur a terme els atemptats i que va morir en l'explosió d'Alcanar . El president de tribunal va advertir que no admetria cap escrit que es registrés durant la celebració del judici i que aquests anirien "a les escombraries".