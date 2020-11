El 77% de la població de l'Alt Empordà quedarà coberta amb la xarxa de fibra òptica de la Generalitat aquest 2021

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha presentat avui el projecte de desplegament de la fibra òptica de la Generalitat a l’Alt Empordà, que consta de quatre trams: Figueres - Avinyonet de Puigventós, Figueres – Palau-saverdera, Roses – Cadaqués - Port de la Selva - Llançà i Viladamat - l’Escala.













Un cop finalitzades les obres d’aquest projecte, el 77,6% dels habitants de l’Alt Empordà disposaran d’accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat aquest 2021. La comarca passa de tenir 77.110 habitants amb accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a oferir accés a 32.685 habitants nous.





Amb una inversió de 4.657.532 euros, s’estendran 71,6 quilòmetres nous de fibra òptica, que se sumaran als 49,9 quilòmetres ja existents a la comarca, i permetran connectar un total de 12 municipis nous, sis nuclis i cinc polígons industrials. D’aquesta manera, l’Alt Empordà passa de tenir tres municipis connectats (Figueres, Castelló d’Empúries i Roses) i el nucli d’Empuriabrava, a tenir-ne 15 amb la incorporació de: Vilafant, Avinyonet de Puigventós, Vilabertran, Peralada, Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera, Cadaqués, Port de la Selva, Llançà i l’Escala. Els nuclis nous que quedaran connectats són: El Mas Isaac, El Mas Mates, La Garriga, El Mas Boscà, El Mas Fumats i Beleser.





El Govern ja va invertir 683.000 euros a l’Alt Empordà, i amb aquest projecte, en total el Govern haurà invertit a la comarca 5.340.532 euros. Fa uns mesos el conseller Puigneró va visitar alguns municipis de la comarca per explicar la connexió de Roses - Port de la Selva – Cadaqués – Llançà i també Verges –Llofriu (Palafrugell), del Baix Empordà.





DESPLEGAMENT PER TRAMS A L'ALT EMPORDÀ





Pel que fa al tram Figueres - Avinyonet de Puigventós, el 4,9% dels habitants disposaran d’accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat aquest 2021. Amb una inversió de 238.248 euros es desplegaran 3,6 quilòmetres nous de fibra òptica que connectaran els municipis de Vilafant i Avinyonet de Puigventós, i un polígon industrial.





Amb les obres del tram Figueres – Palau-saverdera, s’invertiran 2.013.783 euros, que serviran per estendre 31 quilòmetres nous de fibra òptica per connectar el 4,8% dels habitants dels municipis de Vilabertran, Peralada, Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera. També quedarà connectat el nucli del Mas Isaac.





En relació amb el tram Roses – Cadaqués - Port de la Selva - Llançà, s’estendran 31,1 quilòmetres nous de fibra òptica, amb una inversió de 2.017.677 euros, que servirà per connectar els municipis de Cadaqués, Port de la Selva i Llançà; nuclis com El Mas Mates, La Garriga, El Mas Boscà, El Mas Fumats i Beleser, i un polígon industrial. En total, el 6% dels habitants disposaran d’accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat.





Respecte al tram Viladamat - l’Escala, s’invertiran 387.824 euros, que serviran per estendre 5,9 quilòmetres nous de fibra òptica per connectar els 10.339 habitants del municipi de l’Escala. Les obres d’aquest tram també connectaran tres polígons industrials.





IMPULS AL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÓPTICA





Les obres, previstes per al 2021, s’inclouen en l’acord de Govern del 4 d’agost per accelerar el desplegament de la xarxa de fibra òptica al territori.





Cal recordar que l’acord de Govern preveu un increment de 57 milions d’euros més d’inversió, que se sumen als 13,5 ja executats per connectar les capitals de comarca.





D’aquesta manera, el Govern destinarà fins al 2021 un total de 70 milions d’euros en l’extensió de la xarxa de fibra òptica arreu del territori amb l’objectiu de connectar tots els municipis de més de 50 habitants. En total, més de 6.000 quilòmetres de fibra que garantiran la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el país.





El projecte del Govern d'articular una xarxa de fibra òptica neutra, oberta i amb una tarifació pels serveis de connectivitat independent de la distància ha demostrat la seva efectivitat per fomentar el desplegament de xarxes finalistes per part dels operadors. Gairebé la totalitat dels municipis que disposen de xarxa de fibra òptica de la Generalitat, tenen demanda per part d’operadors privats.