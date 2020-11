'Barons' de PSOE censuren el paper de Bildu i ERC en els PGE i demanen apostar per vies "més tranquil·litzadores" com Cs

Gran part dels dirigents autonòmics del PSOE han criticat la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb partits com EH-Bildu o ERC i han demanat explorar altres vies amb aliats "més tranquil·litzadors" com pot ser Ciutadans, que ha exigit ja al Govern una sèrie de requisits per donar suport els comptes públics.













El president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, va ser un dels primers a reaccionar a través de Twitter a aquest possible suport de Bildu als comptes públics de Govern central. "Veure Otegi sent clau per decidir els PGE, de l'Estat que va combatre des d'un grup terrorista, em produeix una sensació molt dolorosa. D'una banda de fracàs com a país per no ser capaços que siguin irrellevants", ha assenyalat el socialista extremeny.





El suport del partit d'Arnaldo Otegi als Pressupostos també ha provocat malestar a la que va ser contrincant de Pedro Sánchez a les primàries del PSOE, la secretària general del PSOE-A, Susana Díaz, que ha assenyalat que ella no comparteix "res" amb Bildu ni amb Otegi.





"L'únic que espero és que demani perdó als espanyols, que és el que encara no ha fet, en democràcia", ha sostingut l'expresidenta de la Junta d'Andalusia.





També el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha censurat l'opció de tirar endavant la negociació dels comptes públics de la mà del suport de partits independentistes com Bildu o ERC.





En termes semblants s'ha expressat el dirigent socialista d'Astúries, Adrián Barbón, que ha reconegut que li agradaria que l'executiu de Pedro Sánchez "no hagués d'arribar a multipactos" amb partits polítics com EH-Bildu, tot i que ha acabat criticant el PP.





EXPLORAR ALTRES VIES FORA DE LA MAJORIA D'INVESTIDURA





Però el suport de Bildu no ha estat l'únic que ha molestat a alguns dirigents autonòmics. Dimarts passat, el president aragonès, Javier Lambán, rebutjava a ERC com un partit per donar suport els comptes públics de Govern.





"ERC és un aliat inquietant, per dir-ho amb un adjectiu suau", va assegurar el socialista aragonès, que va criticar el pacte a què van arribar els partits governamentals --PSOE i Unides Podemos-- amb ERC per eliminar el castellà com a llengua vehicular.





Qui sí que li sembla a Lambán un aliat "molt tranquil·litzador" és Ciutadans, que ha exigit ja al Govern una sèrie de requisits per donar suport els comptes públics malgrat les preferències de Unides Podem de no comptar amb el partit d'Inés Arrimadas.





Però ja no només Ciutadans, alguns 'barons' com és el cas d'Adrián Barbón apunten directament al Partit Popular, que ha presentat una esmena a la totalitat als Pressupostos, i lamenta que la formació de Pablo Casado no hagi col·laborat per no haver de arribar a acords amb formacions com Bildu.





Per la seva banda, García-Page s'ha mostrat confiat per evitar l'extrem de treure els PGE amb el suport dels independentistes a la "habilitat" que al seu parer el president de Govern, Pedro Sánchez, ha exhibit sempre en el "joc de filferros "del separatisme català, en el qual" està especialitzat ".





MENDIA CENSURA LES CRÍTIQUES





La dirigent del PSE, Idoia Mendia, sí que ha avalat la negociació amb Bildu per als Pressupostos Generals i, per contra, ha rebutjat les crítiques dels seus companys autonòmics.





En aquest sentit, la socialista basca exigeix "coherència" a la resta de 'barons' del seu partit. Segons ha defensat, sempre s'ha exigit a EH-Bildu que es desmarqués de la violència i actués per vies democràtiques, i ara és "positiu que" s'impliqui en la governabilitat d'Espanya ".