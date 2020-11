La Diputació de Barcelona finalitza l'estudi per millorar la connexió del corredor Igualada-Barcelona

La Diputació de Barcelona ha finalitzat l'estudi per analitzar les necessitats de transport públic per als municipis de Castellolí, el Bruc i Castellbisbal (Barcelona) amb l'objectiu de millorar les connexions d'aquests tres municipis en l'eix Igualada-Barcelona, ha informat aquest dijous un comunicat.













L'estudi constata que els tres són municipis dormitori amb taxes d'autocontenció baixes i que bona part de la població ha de dur a terme un desplaçament fora del municipi tant per anar a treballar com per anar a altres equipaments, com a l'institut o al metge.





Per això la Diputació ha desenvolupat 13 propostes per donar solució a la necessitat de mobilitat del conjunt de la població dels tres municipis, com reforçar la línia Bruc-Collbató-Esparreguera-Martorell i la seva prolongació fins a l'estació de Renfe de Castellbisbal, o la incorporació d'una parada amb zones d'aparcament Park & Ride.