Sanitat té detectades "11 o 12 altes amb sospites de reinfecció" per Covid-19

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha informat que el Ministeri de Sanitat té detectats fins al moment "11 o 12 altes sospites de reinfecció" per COVID-19 a Espanya.













En roda de premsa aquest dijous, l'epidemiòleg del Ministeri de Sanitat ha precisat, però, que es tractaria més aviat de "repositivos" i no de "reinfectados", ja que creu que es tracta de situacions en què una persona ha tornat a donar positiu en una prova diagnòstica després d'un negatiu que, potser, va ser erroni.





"Això no vol dir que s'hagin reinfectado, alguns potser sí, però pot ser per la sensibilitat de la detecció de la prova. Confirmar 1 reinfecció és molt complicada, requereix l'haver pogut seqüenciar el cep de la primera infecció i la de la segona possible infecció, seqüenciar i comparar-les per poder avaluar-les ", ha indicat.





En aquest sentit, ha reconegut que la reinfecció és "possible", però també que "no és molt habitual". "A Espanya tenim 11 o 12 altes sospites de reinfecció, molt per sota de l'1 per cent de casos", ha insistit l'expert, qui ha assenyalat que, de moment, no es té informació de cap cas a Espanya de coinfecció per grip i SARS-CoV-2.





D'altra banda, Simón ha estat preguntat sobre la possible mutació de virus del COVID-19 detectada en visons en granges de Dinamarca. El epidemiòleg ha puntualitzat, en primer lloc, que mutacions de virus "hi ha constantment" i "són aleatòries, que poden tenir un impacte o desaparèixer".





"No totes les granges tenen aquesta mateixa soca, no tots estan infectats amb aquest cep, ni els treballadors d'aquestes granges estan infectats amb aquest cep. Hem de valorar l'impacte real d'aquesta mutació, una cosa és el que pot haver-hi en la mutació i que podria indicar unes propietats concretes de virus, una altra és que aquestes propietats genètiques s'expressin quan el virus viu en la naturalesa ", ha conclòs, recordant que a Aragó hi va haver un brot similar al juliol i va haver de sacrificar tots els animals.