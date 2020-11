L’Ajuntament de Terrassa i PIMEC acorden portar els tests ràpids d'antígens a les empreses de la ciutat

Aquest matí, a la roda de premsa de presentació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i PIMEC Vallès Occidental, s’ha acordat portar els tests ràpids d’antígens a la ciutat a través de l’acció PIMEC Covid free. Aquesta és una iniciativa que desenvolupa la patronal amb la col·laboració de Mutuacat i que compta amb l’assessorament del doctor Oriol Mitjà. L’acció ja s’està realitzant en alguns polígons industrials del territori català i properament s’oferirà a empreses de la ciutat.









Per a l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aquesta proposta «és una bona notícia per a la ciutat i un primer fruit d’aquest conveni que avui s’ha signat, ja que respon a la perspectiva de futur que tenim i ens espera, que passa per adaptarnos a la situació, millorant les mesures de seguretat, i treballar de manera intensa en la reactivació econòmica del teixit empresarial del territori». Josep Maria Catalán ha explicat sobre els test ràpids d’antígens que «cal donar passes en la continuïtat de l’activitat empresarial amb les màximes garanties per la salut de les persones».





El conveni que avui s’ha signat estableix un nou marc de col·laboració per dinamitzar i potenciar l’economia de la ciutat. L’alcalde, Jordi Ballart, i el president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, han signat avui un acord per promoure accions conjuntes de millora en el desenvolupament de les pimes i els autònoms del municipi a través d’actuacions conjuntes que reverteixin en la generació d’activitat econòmica i ocupació en l’àmbit municipal.





L’alcalde de Terrassa ha manifestat que «el conveni és una declaració de principis vers les micros, petites i mitjanes empreses i amplia, encara més, el compromís d’aquest equip de Govern de dinamitzar i facilitar l’activitat econòmica, com a motor del nostre dia a dia que és». Per la seva banda, Josep Maria Catalán ha afegit que «PIMEC dona una passa més en la seva tasca de representació i defensa dels interessos i les necessitats de les pimes i els autònoms». En aquest sentit, ha assegurat que la patronal segueix treballant amb l’objectiu de contribuir activament al creixement i la millora de la competitivitat del teixit productiu del Vallès Occidental.





A l’acte d’aquest matí també hi ha participat la tinenta d’alcalde de l’àrea de Promoció econòmica i Projecció de la ciutat, Núria Marín, el secretari general del consistori, Òscar González, i el delegat territorial de PIMEC Vallès Occidental, Miquel Martínez.