Casado torna aquest divendres a Catalunya en plena precampanya electoral i es veurà amb hostalers a Barcelona

El president de PP, Pablo Casado, es desplaçarà aquest divendres a Barcelona per mantenir una trobada amb hostalers, un viatge que es produeix tan sols una setmana després de la seva última visita a Catalunya i enmig de la precampanya electoral per a les autonòmiques que es celebraran previsiblement el 14 de febrer.













Aquesta reunió de Casado amb representants del sector de l'hostaleria s'emmarca en la ronda de contactes que ha obert amb representants de la societat civil per conèixer de prop les seves preocupacions i reivindicacions enmig de la crisi provocada per la pandèmia, segons han informat fonts de l' partit.





Casado, que va estar acompanyat en tot moment pel president de l'PP a Catalunya, Alejandro Fernández, es va reunir amb diferents entitats que defensen el bilingüisme a Catalunya, als quals va traslladar la intenció de l'PP de presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional contra l'anomenada 'Llei Celáa'.





Divendres passat, Casado va mantenir una trobada a Barcelona amb la patronal catalana Foment de l'Treball i va destacar la seva tasca representant a "centenars d'empreses i la majoria del PIB" d'una comunitat "tan emprenedora i puixant" com Catalunya. A més, va aprofitar aquest viatge per visitar la Cambra de Comerç dels Estats Units.





SUPORT AL PP CATALÀ





Amb aquesta nova visita, a pocs mesos de les eleccions catalanes, Pablo Casado expressar el seu suport a l'PP català que dirigeix Alejandro Fernández, qui aquesta mateixa setmana ha complert dos anys com a president del partit a Catalunya.





Encara no està tancat si el PP podria arribar algun tipus d'aliança electoral en aquests comicis. Sobre possibles coalicions per a les eleccions catalanes de l'PP amb Cs i amb el líder de BCN Canvi a l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, Fernández ha dit que hi ha molta rumorologia, però que "no s'ha produït cap tipus de reunió" i tampoc ho s'han analitzat internament.





"Amb el grup municipal de Valls hi ha una relació molt fluïda, però parlar de coalició ho veig precipitat", ha afirmat Fernández a la cadena Ser. Sobre Cs, ha assegurat que el d'analitzar i que no és una decisió que estigui presa.