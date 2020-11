Mor la soprano Pilar Torreblanca després de diverses setmanes ingressada per la COVID-19

La soprano saragossana Pilar Torreblanca ha mort aquest dijous, 12 de novembre, cap a les 14.30 hores, després d'estar diverses setmanes ingressada a l'hospital Clínic de Saragossa al haver-se contagiat de coronavirus.









La mort d'aquesta cantant, de 65 anys, ho ha confirmat el director de l'Auditori de Saragossa, Miguel Ángel Tapia, que ha estat el seu acompanyant a el piano durant més de 20 anys.

En declaracions a Europa Press, Tapia ha traslladat l ' "enorme dolor i sentiment" per la pèrdua d'una dona "excepcional" de la qual ha elogiat que "ha estat generosa en el cant i com a persona".





"He sentit molt la seva pèrdua. No em podia creure que no pogués superar aquesta COVID-19. Hi havia hagut de superar moltes patologies en la seva vida i vaig creure que aquesta també l'anava a superar, però no ha pogut ser".





Miguel Ángel Tapia ha relatat que des de finals d'octubre Pilar Torreblanca va ser ingressada i de seguida la van traslladar a l'UCI, on ha estat amb totes les cures necessàries. Ha recordat que la cantant era una pacient que "coneixia bé la casa" --per l'hospital Clínic-- per la seva formació acadèmica com a llicenciada en Medicina.





Precisament, ha subratllat que era una dona molt polifacètica i en l'actualitat treballava a la Fundació CESTE, l'Escola Internacional de Negocis, on es dedicava a les promocions dels sectors empresarials de la comunitat autònoma d'Aragó. "Tenia una gran curiositat per la vida i per la música, que ha estat la seva màxima passió", ha reblat Tàpia.





"AFANY DE SUPERACIÓ"





Ha relatat que malgrat la seva minusvalidesa per la poliomielitis que va patir de petita "va fer una cursa autèntica i sempre amb l'esperit ferm de sobreposar-se a totes les adversitats". "Ha estat un exemple de superació", ha elogiat.





Aquest 'handicap' --la coixera-- per realitzar la posada en escena el vencia amb un gran afany de superació. Ha comptat un episodi quan interpretava a Bratislava (Eslovàquia) el paper de Donya Ana de l'Òpera de Don Giovanni que va fer els assajos per posar aquesta obra en gira i va recalar al teatre Principal de Saragossa, on "feia tot el possible perquè no es notés ".





La intèrpret va fer tot el possible perquè aquesta discapacitat no s'aprecia pel públic. "Ho va fer amb coratge, força de voluntat i afany de superació per fer una òpera com ningú i que a través de la seva veu s'oblidessin la minusvalidesa".





El director de l'Auditori ha afegit que a el dolor per la pèrdua de Pilar Torreblanca se suma el no haver-la pogut acomiadar "com es mereix" i ha avançat que farà tot el possible per fer-li un homenatge "quan passi tot això" --en referència a la pandèmia--.





"Ha estat una de les veus més interessants que hi ha hagut en la lírica aragonesa i amb una transcendència nacional i internacional", ha abundat Miguel Ángel Tàpia.





Abans de concloure ha traslladat la petició que tots els ciutadans siguin "absolutament curosos i extremin les precaucions davant aquest virus tan virulent i complicat que, a més, està desbordant a les autoritats sanitàries. Tots hem de ser responsables i cooperar".