El SEPE está trigant "fins a tres mesos" en tramitar prestacions ordinàries d'ocupació a Barcelona

UGT Catalunya ha denunciat la situació de "col·lapse que viuen les oficines del SEPE". Com a exemple, el sindicat denuncia que a la demarcació de Barcelona les oficines del servei estatal d'ocupació estan patint endarreriments de "fins a tres mesos" en la tramitació de les prestacions ordinàries.





El sindicat explica que aquesta situació és conseqüència d'anys de desídia per part de l'Administració General de l'Estat en la dotació de personal al servei públic d'ocupació.





Des de fa 10 anys, la plantilla del SEPE a Catalunya s'ha vist reduïda en un 35%, i cal sumar que la càrrega de feina s'ha vist multiplicada en un 600% a causa de la pandèmia. Les noves contractacions efectuades no aconsegueixen pal·liar el dèficit existent.





Quelcom similar passa amb les oficines de l'INSS, que han perdut un 20% del personal des del 2010, i que acusen ara l'increment de càrrega de les tramitacions de l'IMV i la gestió de classes passives amb molt menys efectius.





Des de UGT també expliquen que l'Administració ha evolucionat electrònicament més ràpid que la majoria de la població i, tot i que du a terme nous programes informàtics per agilitar els tràmits, hi ha un elevat percentatge de la població que no se'n surt, cosa que provoca moltíssims endarreriments. Cal remarcar que aquests l'ús dels nous programes informàtics també requereix d'una especialització per part de les empleades i els empleats públics.





"Ara ens trobem que plou sobre mullat i que el personal ja sobrepassat pateix la protesta legítima d'una població que necessita més serveis i més atenció que mai" expliquen des del sindicat.