Miguel Carballeda reelegit president del Comitè Paralímpic Espanyol

El president de l'Comitè Paralímpic Espanyol (CPE), Miguel Carballeda, va ser reelegit aquest dimecres per continuar en el càrrec durant quatre anys més, com així ha decidit l'Assemblea General d'aquesta entitat, celebrada de manera telemàtica.

















L'única candidatura a president va comptar amb el suport de l'total dels 29 vots emesos pels assemblearis presents, en una reunió en què Carballeda va rebre el suport i la felicitació de la infanta Elena, presidenta d'honor de l'CPE; Irene Lozano, presidenta de el Consell Superior d'Esports (CSD), i Alejandro Blanco, president de el Comitè Olímpic Espanyol (COE).





Després reelegir el president, l'Assemblea General va procedir a ratificar les propostes de Carballeda per conformar el seu equip de govern per als pròxims quatre anys, segons ha informat el CPE.





Així, es va nomenar vicepresident primer a Alberto Durán, actual vicepresident executiu de la Fundació ONCE; va renovar el seu càrrec com a vicepresident segon José Alberto Álvarez, president de la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FEDDF), i la recentment creada Vicepresidència tercera recau en Javier Gutiérrez, president de la Federació Espanyola d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual ( Feddi).





Miguel Sagarra continua com a secretari general una legislatura més, mentre que Julián Rebollo, president de la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Paràlisi Cerebral i Dany Cerebral Adquirit (FEDPC) s'incorpora a el càrrec de tresorer.





Tots ells formen part de el nou Comitè Executiu de l'CPE, al costat de Àngel Luis Gómez (vocal nat com a president de la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs); Miguel Ángel Machado (president de la Reial Federació Espanyola de Tennis de Taula), en representació de les federacions uniesportives; Antonio Jesús de la Rosa (president de la Federació Espanyola d'Esports per a Sords), en representació de les federacions no paralímpiques, i les dues vocalies de lliure designació: Fátima Cao (responsable d'Hípica Paralímpica a la Reial Federació Hípica Espanyola) i Fernando Riaño (director de RSC / Sostenibilitat i Relacions Institucionals del Grup Social ONCE).





Finalment, l'Assemblea General va ratificar també la proposta de composició de la Comissió de Garanties, amb l'advocat Germán Alonso-Alegre com a president, Mariano Ruiz com a secretari i Miguel Ángel García com a vocal. Així mateix, va renovar en el càrrec a Alberto Jofre com a director gerent del CPE.





"EXEMPLE DE SUPERACIÓ"

Miguel Carballeda és president de l' Comitè Paralímpic Espanyol des de 2004. També presideix el Grup Social ONCE i és vicepresident de l'CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat).





En la seva intervenció davant l'Assemblea General electoral, Carballeda ha manifestat que afronta el seu nou mandat mantenint l'objectiu que "els recursos disponibles vagin a l'esport", va demanar la col·laboració de les federacions amb esports paralímpics perquè "segueixi millorant i augmentant" el nombre de persones amb discapacitat que practiquen esport, i va expressar el seu desig que els Jocs Paralímpics de Tòquio es puguin celebrar el 2021 i que l'equip espanyol pugui exercir un brillant paper. "Som els paralímpics espanyols i en temps difícils donarem un exemple de superació", va afirmar.





La infanta Elena va felicitar el president reelegit i va reafirmar la seva disposició perquè l'entitat compti amb ella "per al que sigui" i que tots junts "puguem sobrepassar els reptes de futur".





Per la seva banda, Irene Lozano va donar les gràcies per la "increïble tasca" de l'CPE i la "aportació d'incalculable valor" que realitza. Va demanar que els esportistes paralímpics "segueixin sent el far per a centenars de milers de persones amb i sense discapacitat", i va oferir el suport de l'CSD i de Govern per reptes futurs.





Finalment, Alejandro Blanco ha destacat el "gran honor" que per a ell suposa compartir la presidència dels moviments olímpic i paralímpic espanyols amb Miguel Carballeda i ha afirmat: "En aquests moments incerts, si som capaços d'estar junts i treballar junts, salvarem aquesta situació i donarem un gran futur a l'esport espanyol ".