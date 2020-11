Fins a 150 països demanen test de Covid-19 per ingressar al seu territori

Fer turisme amb el Covid-19 s'ha convertit en una cosa bastant complicat per a la població. Segons revela Infobae, fins a 150 països demanen algun tipus de test de Covid-19 per poder accedir al seu territori:









AMÈRICA





Argentina: Els viatgers que vulguin accedir a país han de presentar una declaració jurada Electrònica, un test PCR amb resultat negatiu i una assegurança mèdica COVID. A més, s'exigeix una quarantena de 14 dies.





Aruba: Podran entrar a país tots els viatgers que presentin proves de COVID-19 PCR negatives preses no més de 72 hores abans de l'arribada. No es requereix quarantena.





Bahames: Tots els estrangers han de presentar una prova COVID-19 negativa durant la seva sol·licitud de visat sanitari. Des del 31 d'octubre no es demana quarantena.





Barbados: Tots els procedents de països de baix, mitjà i alt risc han de presentar una prova de PCR de COVID-19 negativa a l'arribar a país. Els viatgers de zones d'alt risc es posaran en quarantena durant 7 dies, amb una segona prova de PCR per acabar la quarantena.





Belize: Els turistes han de presentar una prova de PCR de Covid-19 negativa a la seva arribada. Només s'han de posar en quarantena en cas que el resultat de la prova sigui positiu.





Bolívia: Tots els viatgers han de presentar una prova de COVID-19 realitzada fins a 7 dies abans de la seva arribada. No es demana quarantena però aquells que no compten amb el certificat mèdic no podran ingressar, independentment de la seva nacionalitat o residència.





Xile: Està tancada per a tothom menys per a estrangers residents i persones que tinguin un permís especial per viatjar, com un contracte laboral. Demana un certificat mèdic amb prova de PCR de Covid-19 a l'arribar i els que no el tinguin hauran d'aïllar durant 14 dies.





Costa Rica: Demana una prova de COVID-19 i no cal fer quarantena.





Cuba: Només es permet l'entrada als turistes que tinguin reserves aprovades en hotels d'alguns dels seus enclavaments turístics. Es demanaran exàmens mèdics a criteri de les autoritats.





Equador: Tots els viatgers han de presentar una prova de COVID-19 realitzada màxim 10 dies abans del seu ingrés. Si no tenen un certificat han de complir una quarantena de 10 dies.





Jamaica: Els ciutadans procedents de països d'alt risc han de presentar una prova COVID-19 PCR negativa.





Nicaragua: Tots els viatgers han de comptar el resultat negatiu d'una prova PCR realitzada en un període no major a 72 hores abans de l'ingrés a país. Els estrangers que presentin febre o símptomes respiratoris no podran ingressar.





Panamà: Es permet als viatgers de tots els països amb els requisits de visat habituals. Tots han de presentar un certificat de negatiu en la prova PCR de COVID-19 realitzat no més de 48 hores abans de viatjar. No s'exigeix quarantena.





Paraguai: Permeten l'ingrés de viatgers de tots els països. Els que romanguin per menys de 7 dies han de tenir una prova de PCR de Covid-19 el resultat ha de ser negatiu amb 72 hores previ al seu ingrés. Els viatgers que es quedin més de 7 dies i que tinguin un resultat negatiu en la prova d'COVID-19 poden reduir el seu període de quarantena de 14 a 7 dies. En cas contrari de no comptar amb aquesta prova, hauran de realitzar una quarantena de 14 dies.





Perú: Tots els viatgers han de presentar una prova de COVID-19 realitzada fins a 72 hores abans de la seva arribada. Els que no presentin símptomes a l'arribo no compliran amb una quarantena.





Puerto Rico: Es prohibeix l'entrada a Puerto Rico als viatgers de tots els països de la Unió Europea, la Xina, Brasil, Regne Unit, Irlanda i l'Iran. Tots els que arriben han de presentar un certificat d'una prova de PCR COVID-19 amb resultat negatiu i realitzat no més de 72 hores abans. Sense certificat s'haurà de fer una quarantena de 14 dies.





República Dominicana: Realitza proves de COVID-19 a l'atzar en les arribades de viatgers amb testeos de saliva. No demana quarantenes.





Uruguai: Es demana una prova PCR de COVID-19 a l'arribada, una quarantena de 7 dies i després una segona prova PCR de COVID-19. No hi ha aïllament si el resultat del testeig és negatiu.





Veneçuela: Demanen una prova PCR amb resultat negatiu realitzada fins a 48 hores abans de l'arribada, i a l'arribar es realitza una altra prova. Només hauran de fer quarantena qui donin positiu els testeigs.





EUROPA





Àustria: Entrada lliure als viatgers procedents de països membres de la Unió Europea (inclòs el Regne Unit), països de l'espai Schengen, les nacions de l'Associació Europea de Lliure Canvi i micronacions europees com Andorra, Mònaco, San Marino i El Vaticà. Es demanarà un test de COVID-19 segons la nació d'on provingui però no cal fer quarantena.





Croàcia: Rep turistes de qualsevol país amb les normes habituals de visat i confirmació d'allotjament ja abonat. Exigeix una prova de COVID-19 i quarantena a viatgers de nacions que no formen part de la Unió Europea i l'espai Schengen.





Espanya: Exigirà a partir del 23 de novembre als procedents de països de risc un PCR negativa realitzada 72 hores abans per poder entrar. No es demana quarantena.





Grècia: Té diferents nivells de requeriments basats en el país de què es viatja i no hi ha quarantenes per als autoritzats a ingressar.





Itàlia: Permet l'ingrés a ciutadans de tots els països de la Unió Europea, excepte Grècia, França, Malta, Espanya, Romania, Bulgària, Holanda, Bèlgica i el Regne Unit. Demana proves de COVID-19 a l'arribada i una quarantena de 14 dies a viatgers d'algunes de les nacions aprovades.





Sèrbia: Es permet entrar als viatgers de tots els països per fer turisme. Els viatgers de Croàcia, Bulgària, Romania, i Macedònia del Nord han de presentar una prova PCR amb resultat negatiu i realitzada dins de les 48 hores abans de la seva arribada. No es demana quarantenes.





I la resta dels països que exigeix una prova PCR de COVID-19 per a l'ingrés:





- El Salvador

- Guatemala

- Hondures

- Anguilla

- Antigua i Barbuda

- Dominica

- Granada

- Guadalupe

- Haití

- Martinica

- Montserrat

- Sant Cristòfol i Neus

- Santa Llúcia

- Sant Martí

- Illes Turks i Caicos

- Àustria

- Bielorússia

- Bòsnia i Hercegovina

- Xipre

- República Txeca

- Dinamarca

- França

- Islàndia

- Kosovo

- Luxemburg

- Malta

- Montenegro

- Noruega

- Rússia

- Sèrbia

- Angola

- Benín

- Burkina Faso

- Burundi

- Camerun

- Cap Verd

- Txad

- Comoros

- República Democràtica de Congo

- Djibouti

- Guinea Equatorial

- Esuatini

- Gabon

- Gàmbia

- Ghana

- Guinea

- Guinea Bissau

- Etiòpia

- Egipte

- Israel

- Costa d'Ivori

- Kenya

- Lesotho

- Libèria

- Madagascar

- Malawi

- Mali

- Mauritània

- Maurici

- Marroc

- Moçambic

- Namíbia

- Níger

- Nigèria

- República de Congo

- Rwanda

- Reunió

- Senegal

- Cambodja

- Xina

- Seychelles

- Sierra Leone

- Somàlia

- Sud-àfrica

- Sudan d'al Sud

- Sudan

- Sant Vaig prendre i Príncep

- Tanzània

- Togo

- Tunísia

- Uganda

- Zàmbia

- Zimbabwe

- Aràbia Saudita

- Bahrain

- Unió dels Emirats Àrabs Units

- Iran

- Iraq

- Jordània

- Kuwait

- El Líban

- Oman

- QatarArmenia

- Azerbaidjan

- Bangladesh

- Brunei

- Timor Oriental

- Geòrgia

- Hong Kong

- Indonèsia

- Japó

- Kazakhstan

- Kirguizistan

- Laos

- Macau

- Malàisia

- Maldives

- Mongòlia

- Mianmar

- Pakistan

- Nepal

- Pakistan

- Filipines

- Singapur

- Corea del Sud

- Sri Lanka

- Taiwan

- Tadjikistan

- Tailàndia

- Turkmenistan

- Uzbekistan

- Vietnam

- Polinèsia Francesa

- Guam

- Nauru

- Nova Caledònia

- Illes Marianes del Nord

- Palau

- Papua Nova Guinea

- Samoa

- Illes Salomó

- Wallis i Futuna