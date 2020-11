Bildu retreu al PNB que vagin a pidolar a Madrid mentre ells "van a tombar el règim"

El líder de Sortu i parlamentari d'EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha assegurat que mentre el PNB participa en la política espanyola per "pidolar" i per "sostenir el règim en benefici d'uns pocs", la coalició sobiranista "va a Madrid a tombar definitivament aquest règim en benefici de les majories i dels pobles ".





Per la seva banda, la parlamentària del PNB Itxaso Berrojalbiz ha retret a EH Bildu que posi "travetes" a l'aprovació dels comptes basques mentre "no té problema" a donar suport a uns pressupostos generals de l'Estat que "augmenten" els diners destinats a la Casa Reial.









Aquest intercanvi de retrets s'ha produït en el transcurs d'el ple que celebra aquest dijous la Cambra basca, en què Rodríguez i Berrojalbiz s'han referit a l'anunci efectuat aquest passat dimecres a la coalició sobiranista sobre la seva possible suport als pressupostos generals de l'Estat.





La Cambra debatia, en aquest moment, una iniciativa acordada per Podem-IU i per la pròpia EH Bildu, que plantejava la necessitat d'emprendre una "profunda" reforma fiscal i d'aprovar uns comptes basques "expansives".





El text de les dues formacions ha estat rebutjat i, en el torn d'intervenció de Rodríguez, aquest ha retret al PNB que tot i els acords als quals han arribat els 'jeltzales' al llarg dels anys amb els successius governs de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia d'Euskadi "roman incomplert".





A més, ha assegurat que EH Bildu no té cap intenció de "imitar" al PNB a l'hora d'intervenir en la política espanyola. "No t'equivoquis; vosaltres aneu a Madrid a pidolar 'vacances fiscals', i nosaltres, a arrencar drets socials i laborals", ha advertit a Berrojalbiz.





Rodríguez ha acusat els 'jeltzales' d'haver-se passat "dècades" participant en la política espanyola, a través del Congrés dels Diputats, "per sostenir el règim en benefici d'uns pocs dels vostres". Per contra, ha assegurat que EH Bildu "va a Madrid a tombar definitivament aquest règim en benefici de les majories i dels pobles".





Per la seva banda, Berrojalbiz ha retret a EH Bildu les "travetes" que ha posat en els últims anys a l'aprovació dels pressupostos bascos. La parlamentària d'el PNB ha contrastat aquesta actitud amb què la coalició manté davant els PGE.





En resposta a les crítiques de Rodríguez a la posició del PNB en matèria de defensa de l'autogovern i dels drets socials i econòmics dels ciutadans, Berrojalbiz ha acusat el parlamentari d'EH Bildu de no tenir "vergonya". La 'jeltzale' ha denunciat que Rodríguez realitzi aquest tipus d'afirmacions quan EH Bildu ha anunciat el vot "favorable" als pressupostos estatals "sense encara veure els números" dels mateixos.





"QUÈ HI HA DARRERE D'AQUEST VOT?"





"Què hi ha darrere d'aquest vot? Què heu aconseguit vosaltres? Pel que veig, no crec que el que heu aconseguit sigui en benefici de tota la societat basca, encara que espero que sí que ho sigui", ha manifestat Berrojalbiz.





L a 'jeltzale' ha reclamat a EH Bildu que mantingui una certa "honestedat intel·lectual", i ha qüestionat que la coalició argumenti el seu rebuig a donar suport als comptes basques en els últims anys pel fet que té un "model diferent" al de l' Govern Basc. La parlamentària del PNB ha donat per fet que EH Bildu tampoc estarà "d'acord" amb tot el que es recull en els PGE que està disposada a donar suport.





D'aquesta manera, ha destacat que els comptes de l'Estat inclouen un "augment" de la partida destinada a la Casa Reial, així com l'assignació necessària "per mantenir a la Guàrdia Civil" al País Basc i per finançar la Delegació de Govern al País Basc. "Aquest és un model diferent que no teniu problema en acceptar", ha manifestat.





En tot cas, ha donat la "benvinguda" a EH Bildu a aquest tipus d'acords, malgrat que --segons ha recordat-- la coalició acusava el PNB de "vendre per un plat de llenties" quan aquest arribava a acords amb els successius governs de l'Estat. "A les vostres desqualificacions responem amb el nostre aplaudiment, encara que tard, sou benvinguts", ha afirmat.