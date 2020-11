Campo fixa la reforma del delicte de sedició per a final d'any, que afectaria Puigdemont si fos jutjat

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha assegurat aquest divendres que el "calendari normatiu estableix" la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió "abans de final d'any", i ha reconegut que aquesta adequació del tipus afectaria l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont si fos finalment jutjat.





"El no està condemnat, per tant a la seva condemna no (afecta). Però si pot ser jutjat, és una nova normativa i clar, sí que es podrien realitzar les qualificacions amb aquest articulat", ha explicat Campo en una entrevista a 'La hora de la 1 '.