Una nena de 12 anys supera el virus després d'estar prop de 45 dies a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha atès amb èxit a una nena de 12 anys que, a conseqüència de la Covid-19, patia la SIM-Ped (Síndrome Inflamatori multisistèmic Pediàtric), una malaltia que "pot provocar fallades en diversos òrgans i, de manera més greu, el cor ", després de prop de 45 dies hospitalitzada --17 a l'UCI pediátrica--.













La doctora de la Unitat de Patologies Infeccions i Immunodeficiències de Pediatria Susana Melendo ha explicat aquest divendres que aquesta malaltia "és potencialment greu però és molt infreqüent", ha estat l'única pacient amb aquesta patologia de l'hospital i ha subratllat que té tractament.





La pacient, amb miocarditis, estava ingressada a l'UCI de l'Hospital Son Espases de Palma de Mallorca en estat greu amb "fallada cardíaca fulminant sense resposta a el tractament", pel que va ser traslladada perquè ser atesa per l'equip ECMO de l'hospital barceloní.





L'Hospital Vall d'Hebron és el centre de referència de les Illes Balears en ECMO, una màquina que substitueix temporalment la funció de l'pulmó o el cor i "permet que els òrgans descansin mentre la patologia base es va curant".





A la UCI pediàtrica de l'hospital es van assegurar que "la màquina feia la seva funció mentre el cor de la pacient es recuperava" i, després de rebre els tractaments i retirar-li la ventilació mecànica, va passar a planta estable.





Melendo ha explicat que quan la nena va pujar a planta tenia una miopatia --una patologia que afecta els grups musculars-- com a conseqüència d'haver estat pacient crític i amb Covid-19.





La doctora ha celebrat que la pacient "ha recuperat la seva funció miocàrdica normal i no li ha quedat cap disfunció orgànica" i ha afegit que fa 15 dies va ser traslladada de nou a Mallorca.





Melendo ha concretat que durant la segona onada de la pandèmia no han vist més ingressos pediàtrics per Covid-19, tot i que ha matisat que sí que han identificat més casos perquè "ara es realitzen més test" de diagnòstic.





"La nostra pressió assistencial està a anys llum de la dels adults. Els nens no són un problema com patidors ni com a transmissors", ha tancat la doctora de la Unitat de Patologies Infeccions i Immunodeficiències de Pediatria.