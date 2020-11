Sàmper afirma que l'única condició de Trapero és "fugir de l'focus mediàtic i fer de policies"

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha manifestat aquest divendres que l'única premissa que el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, li ha demanat és "fugir del focus mediàtic i fer de policies", després de la seva restitució aquest dijous.













En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sàmper ha explicat que Trapero està molt motivat i ha assegurat que "el més gran té la llibertat de fer el seu equip com vulgui però encara no s'ha parlat".





El conseller ha afirmat que hi haurà canvis a la cúpula superior que es començaran a abordar a partir de dilluns que ve, i ha manifestat: "Si Ferran López torna, estaré encantat, va evitar que la Guàrdia Civil comandés els Mossos".





Sobre el fins ara comissari en cap Eduard Sallent, Sàmper ha agraït el seu treball i ha assegurat que "aquí no hi ha hagut cap destitució, hi ha hagut una restitució", pel que vol donar a Sallent una sortida a l'altura de la feina feta.





Sobre la investigació dels presumptes espionatges digitals a entitats, ha recalcat que no ha parlat amb Trapero sobre el tema perquè "quan va sortir la sentència Trapero volia temps per pensar" i ha assegurat que durant aquest temps no han parlat de treball.